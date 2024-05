Ómar Murillo, undécimo eliminado de ‘La casa de los famosos’, habló sobre su experiencia en el concurso de convivencia y se refirió a uno de los temas que más causa curiosidad entre los televidentes: ¿cuánto les pagan a los participantes del ‘reality’?

Y es que la duda de muchos fanáticos surge a raíz del rumor que empezó a circular en redes sociales sobre los altos sueldos que devengarían las celebridades de ese programa, siendo ‘Bola 8’ uno de los mejor pagos.

De hecho, se llegó a decir que el actor que saltó a la fama por la producción ‘Las detectivas y el Víctor’ ganaba 64 millones de pesos por semana; una cifra bastante escandalosa para el mercado.

Ómar Murillo aclara si ganaba $ 64 millones en ‘La casa de los famosos’

Ante las versiones de las plataformas digitales, Murillo explicó en la emisora Tropicana que no es cierto que su sueldo semanal era de 64 millones de pesos, desmintiendo así cualquier versión de personas ajenas a la producción.

“Cambia de pregunta, a veces hablan cosas que no son, menos mal ellos [la Dian] saben si estoy ganado todo eso. No… Como dice mi papá, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita”, dijo.

Si bien el artista negó recibir dicha cifra de dinero, al hablar de los sueldos en ‘La casa de los famosos’ se desvió e, irónicamente, dio a entender que estaba ganado un buen salario por participar.

“Las bendiciones de Dios están, pero no, a veces exageran mucho y no me gusta ser pretensioso con eso. Otra pregunta...”, finalizó entre risas.