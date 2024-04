Por estos días, Alejandro Estrada es una de las personalidades que está en boca de todos los medios a raíz de su separación de la actriz Nataly Umaña, quien le fue infiel en ‘La casa de los famosos’.

Sin embargo, hubo un hecho que volvió a encender la controversia, el cual tiene que ver con una foto que publicó Umaña en sus redes sociales en la que mostró unas sábanas sucias junto al mensaje: “Mientras todos creían que yo era la infiel, esto pasaba en mi hogar ¿Ustedes creen que Alejandro Estrada es un santo?”.

Si bien la artista explicó que dicha fotografía es falsa y que fue víctima de un hackeo, faltaba escuchar la versión del actor y modelo, que justamente participará en ‘Masterchef Celebrity’.

En diálogo con el programa matutino ‘Buen día, Colombia’, Estrada confesó que la foto de las sábanas sucias lo tomó por sorpresa y que desconoce los motivos de dicha publicación.

Si bien confirmó la información de que Umaña fue víctima de un hackeo, indicó que no sostiene una comunicación constante con su exesposa y que sabe muy poco del trasfondo del tema.

“No sé nada de eso [las sábanas], hemos tenido poca comunicación, me contó mi equipo de redes que al parecer fue un ‘hackeo’ que le hicieron. Desconozco realmente, no he estado en casa ya hace un buen tiempo, luego no sé. Me agarró por sorpresa”, dijo.

Finalmente, en cuento a su soltería, Estrada explicó que se siente bien y que confía en que alguien llegará nuevamente a su vida, pero que estar en una nueva relación no lo “trasnocha”.

“La soltería me la disfruto enamorándome cada día más de mí, es fantástico lo que he encontrado, estoy usando mi tiempo para compartir con más personas, amigos, familia, me entrego mucho a las personas, eso no quiere decir que esté cerrado a lo que es el sentimiento, el amor y la compañía para Alejandro Estrada. Llegará, es un sentimiento del cual nunca huyo y esa herida cada vez está mucho más sanada”, concluyó.

