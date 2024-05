La cantante e ‘influencer´ volvió a dar de qué hablar. Esta vez, por cuenta de una publicación que hizo a través de sus redes sociales, donde habló de un raro mal que la agobia.

La compañera sentimental de Ómar Murillo, mejor conocido como ‘Bola 8’, aseguró que sufre de un trastorno llamado pica o geofagia, que se caracteriza por el deseo de comer tierra.

La participación de su esposo en ‘La casa de los famosos’, del ‘reality’ de Canal RCN, le ocasionó ansiedad, estrés y sentimiento de soledad, lo que pudo desencadenar ese trastorno alimentario.

Por medio de una publicación en su Instagram, Koral Costa manifestó que no sabía si eso era malo para su salud.

Este es el video en el que la mujer contó los detalles, mientras mostró la matera de la cual comía:

Los comentarios de los internautas fueron de preocupación, crítica y escepticismo.

“Es el síndrome de ganas de llamar la atención”, “se llama me quedé sin ideas y no encuentro que hacer para que me vean”, “ve al nutriólogo, en embarazo lo diagnostican como falta de hierro y magnesio”, “yo una vez sentí deseos de comer tierra y me encantaba el olor de la lluvia cayendo sobre la tierra, pero yo estaba embarazada”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

¿Qué es lo pica o geofagia?

Es un patrón de ingestión de materiales no comestibles, como tierra o papel, de acuerdo con el sistema informativo de salud Medline Plus.

La pica se observa más en niños pequeños que en adultos. Hasta un tercio de los niños de 1 a 6 años tienen estas conductas alimentarias, atribuyó el medio médico.

La geofagia también se puede presentar durante el embarazo. En algunos casos, la falta de ciertos nutrientes, como hierro y zinc, puede desencadenar este deseo inusual, concluyó el servicio en línea.

