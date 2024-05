La modelo y exreina de belleza Ariadna Gutiérrez, abrió su corazón en medio de una entrevista con Alejandro Chabán y habló sobre temas como su infancia, su paso por ‘La casa de los famosos’, el lamentable momento que vivió en Miss Universe 2015 y mucho más. Sin embargo, un tema que ha tomado fuerza en redes sociales es el de su adopción y las críticas o burlas que ha recibido al respecto.

La sincelejana cuenta que fue adoptada siendo una bebé, cuando apenas tenía seis meses de nacida. Su mamá biológica sufrió violencia por parte de su pareja en ese entonces, y no pudo cuidarla ni a ella, ni a su hermana, razón por la cual otras personas decidieron hacerse responsables de ella.

A pesar de que sus tíos-abuelos tomaron el rol de padres, Ariadna y su madre biológica, quien vivía en otra ciudad, siempre estuvo en contacto con ella y por ejemplo, para sus cumpleaños, iba a verla y a compartir tiempo con ella, algo que la también presentadora, hoy en día valora y recuerda con cariño.

Sin embargo, no siempre fue fácil para ella entender que su familia era diferente a la de sus amigos de colegio o vecinos. Ser adoptada era algo que le generaba muchas preguntas e incertidumbre sobre sí misma.

“Yo tuve muchos conflictos internos con esa palabra y esa imagen de “la niña adoptada”, porque siento que de niña no sabía quién era. No sabía dónde pertenecía, no sabía quién era, no sabías de dónde venía y siempre eso era mi búsqueda, ¿Quién era Ariadna?”, añadió.