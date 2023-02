La caleña busca tener de ahora en adelante una comunicación distinta con su público: “me fuí definitivamente de Facebook, Instagram y Twitter. Me quedé con Tiktok porque quiero probar otros contenidos. Aunque todas las redes terminan siendo tóxicas, le daré la oportunidad”, anunció la actriz.

@margaritavasola es la cuenta oficial en Tiktok desde donde Margarita Rosa de Franciso está posteando nuevas cosas, aunque por ahora, no cuenta con el chulo de verificación afirma que sí es ella quien está detrás de este perfil.

(Vea también: Margarita Rosa de Francisco no se guardó nada con piropo a Carlos Vives)

Este es el anuncio de la actriz:

Ella tiene presente que mucho del odio desatado en las redes sociales se desataba por causa de la controversial manera en la que ella se expresaba acerca de temas coyunturales del país; acepta que se cansó de las polémicas, muchas veces originadas por sus opiniones.

Margarita Rosa de Francisco cerró sus redes

Explica que probará un tiempo con Tiktok, en parte porque el equipo de la editorial encargada de publicar su nuevo libro se alegró cuando se enteró de que no había cerrado esta red y le sugirieron mantenerla.

(Lee también: Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives aparecen cantando juntos)

La idea es seguir en contacto con los posibles lectores de su libro e informarles sobre el lanzamiento del ejemplar que lleva el mismo nombre de su cuenta en Tiktok ‘Margarita va sola’.

“Les iré contando cómo nos va con este tipo de experimento en el que probaremos cómo nos va con quienes se muestren interesados por leer las cosas que yo escribo, creo que se pueden hacer muchas cosas creativas por acá, aunque sabemos que todas las redes pueden ser tóxicas”, contó la caleña.

Una de las mujeres más controversiales de las redes se cansó de pelear, sobre todo en Twitter, en dónde ausababa mayor reacción. Ella recordó sus inicios:

“Abrí mi cuenta de Twitter en 2009. Me parecía muy entretenido aquello de tratar de decir lo más posible con una cantidad limitada de caracteres. Como ejercicio de raciocinio, ingenio y escritura era una diversión y, por supuesto, también directa con gente de todo el mundo. Por medio de esa red, en particular, conseguí nuevos amigos y tuve acceso a personas admirables. Lo que pasó es que me empecé a cansar del ruido que yo misma estaba produciendo ahí”, contó Margarita.

La actriz hará comunidad en torno a sus escritos y espera que su público se conecte con su Tiktok, a ella no le gusta la palabra seguidores, prefiere dirigirse a ellos como lectores con quienes intercambiará formas de pensar, también estará desde su sitio web margaritavasola.com, el cual proyecta como un medio para la escritura y el arte.