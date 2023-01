Margarita Rosa de Francisco es recordada, entre otras cosas, por haber hecho parte de importantes producciones nacionales como ‘Café, con aroma de mujer’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘Gallito Ramírez’, ‘La Caponera’, ‘El Desafío’, entre otras.

Desde hace unos años tomó distancia del mundo de la televisión y se sumergió en el de las redes sociales, siendo considerada una de las famosas colombianas más activas en esas plataformas, especialmente en Twitter, donde expresaba su punto de vista sobre diferentes temas. Muchas veces fue fuertemente criticada porque sus opiniones terminaban en polémica.

(Vea también: Presentadoras de ‘Día a día’ intentaron bailar como Shakira, pero pasaron pena en vivo)

¿Qué pasó con las redes de Margarita Rosa de Francisco?

Hace unos meses, y después de ser tan activa en Twitter, sus seguidores se dieron cuenta de su ausencia. De un momento a otro, la cuenta de la actriz y escritora, desapareció. Muchos atribuyeron ese hecho a una desactivación voluntaria e incluso, a la pérdida de la misma, como le ha ocurrido a varios famosos.

Desde ese momento, los internautas comenzaron a echarla de menos, y durante varias semanas dejó de ser tendencia. Algunos, incluso, han extrañado sus mensajes y su particular forma de decir las cosas, pese a que genere controversia.

(Vea también: “Es poesía pura”: Margarita Rosa se pegó inspirada para hacer balance sobre Petro)

En una reciente entrevista con la revista Cambio, Margarita afirmó estar cansada de toda la violencia que se ha generado en las redes sociales. Constantemente, los internautas la llenaban de insultos, hasta que reflexionó y tomó la decisión de retirarse. “Abrí mi cuenta de Twitter en 2009. Me parecía muy entretenido aquello de tratar de decir lo más posible con una cantidad limitada de caracteres. Como ejercicio de raciocinio, ingenio y escritura era una diversión y, por supuesto, también directa con gente de todo el mundo. Por medio de esa red, en particular, conseguí nuevos amigos y tuve acceso a personas admirables. Lo que pasó es que me empecé a cansar del ruido que yo misma estaba produciendo ahí”, aseguró.

¿Por qué Margarita Rosa de Francisco cerró sus redes?

La actriz reveló la verdadera razón de su retiro. “Creo que me retiré de las redes porque no soportaba más la reactividad mía y la de los demás. No estoy segura de que vivir en paz sea una meta alcanzable; creo, más bien, en entrenar la capacidad de vivir en el conflicto sin que eso signifique eliminar al otro. Ahora, hay maneras de transitar el conflicto y pilotear las emociones que se generan por cuenta de él. Yo opto por la autoobservación constante y por eso no soy muy buena para pelear con nadie”.

Luego, reconoció que, aunque le gustaba la controversia que a veces se generaba entre los usuarios, se dio cuenta que eso podía ser peligroso. “Una voz menos en el barullo no puede sino ser saludable. Para mí, lo divertido de Twitter no era tener “seguidores” (palabra horrible), sino la discusión pública en sí y también las lecturas colectivas. Podría haber seguido manteniendo solo eso, pero no es fácil estar en esa red y no meter la pata como lo hice tantas veces. Por eso me parece peligroso. Si es cierto que hay gente que se influencia por las cosas que uno dice ahí, es mejor retirarse de la escena. También es una práctica de emancipación, pues me salí de todas y me siento vivir la vida pequeña –que es la única que tengo– fuera del radar”.

Margarita Rosa de Francisco: ¿qué hace ahora?