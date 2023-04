Margarita Rosa de Francisco reapareció este lunes 3 de abril en W Radio para hablar sobre su libro ‘Margarita va sola’, el proyecto que tiene con Disney Plus, así como de la actualidad política del país.

Y es que para nadie es un secreto que la actriz causó bastante controversia en redes sociales por apoyar la campaña presidencial de Gustavo Petro, tanto así que desde hace un buen tiempo decidió cerrar su cuenta de Twitter.

“Me cansé de mi papel como tuitera, de estar en ese plan en donde no se puede debatir nada“, dijo la escritora, quien no cree que vuelva a la plataforma del ‘pajarito azul’.

A Margarita Rosa de Francisco le ofrecieron la vicepresidencia

Durante la charla con Julio Sánchez Cristo, De Francisco comentó que sigue creyendo en el proyecto de Gustavo Petro; de hecho, confesó que, en su momento, le ofrecieron estar en el Senado o asumir la vicepresidencia de la República.

“Me ofrecieron el Senado y hasta la vicepresidencia, pero, qué lucidez la mía. Me felicito y estoy orgullosa de no haber tenido ni siquiera el dilema. Desde el principio sabía que no tengo la capacidad”, precisó.

Finalmente, la caleña de 57 años recalcó que está feliz con que Francia Márquez sea la vicepresidenta de Colombia y que “hubiera sido un gran error haber aceptado la propuesta”.