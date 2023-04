Luego de cuestionamientos y mentiras que se dijeron durante la campaña presidencial, el presidente Gustavo Petro dijo su verdad sobre el resultado del Icfes, evaluación que se hace a todos los estudiantes que culminan su etapa escolar.

Según dijo Petro, él cree que en el Icfes (que ahora se llama Prueba Saber 11) sacó 585 sobre 640 puntos, aunque advierte: “No estoy seguro”. Esta fue la publicación con la que quiso aclarar el tema, aunque no respaldó la información con ninguna prueba, por lo que queda la duda sobre cuánto fue realmente.

En 1976 hice el Icfes, creo que saqué 585 sobre 640 puntos, no estoy seguro. Averigua y me cuentas. https://t.co/XR4VG0D1fR — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 3, 2023

Si esto fuese cierto, el presidente Gustavo Petro obtuvo un promedio superior al de muchas personas que se graduaron con los mismos estándares que él.

Hace unos meses, el Icfes dio a conocer que entre 1976 y 1980, este examen que se le hace a todos los estudiantes constaba de 8 pruebas y el “puntaje total variaba de 160 a 640 puntos, con promedio de 400”.

En ese sentido, de ser cierto el puntaje que dio a conocer el presidente Gustavo Petro sí estaría por encima del promedio y sería muy bueno. No obstante, sus críticos aseguran que hasta no ver un documento que lo respalde no creen en esta versión, pues anteriormente, sus seguidores han dado otra información.

Icfes de Gustavo Petro: resultado y mentiras que se han dicho

Durante la última campaña presidencial, en redes sociales quisieron comparar el Icfes de Gustavo Petro con el de Federico Gutiérrez y con el de Iván Duque. Todos ellos hicieron el examen en épocas diferentes, razón por la que la comparación es mucho más difícil.

Por tal motivo, el sitio ‘redcheq‘ hizo una verificación de la información y confirmó los datos suministrados por el Icfes, pero no pudo hacer lo mismo con lo que aseguraban los seguidores de Petro.

Por ejemplo, uno de los que parece haber mentido sobre el resultado del presidente es el senador Inti Asprilla. En abril de 2021, él aseguró que Gustavo Petro sacó 396 puntos en el Icfes de 400 posibles, una aseveración que aún continúa en su cuenta de Twitter.

Uribista te explico, la diferencia entre la credibilidad de Duque moviendo el mundo y Petro como economista influyente, mientras @petrogustavo tuvo 396 en el ICFES de 400 posibles, @IvanDuque tuvo 291. Tal vez te sangran los oídos cuando escuchas a Petro por lo estúpido que eres https://t.co/c0MoOUInzk — Inti Asprilla (@intiasprilla) April 9, 2021

Las palabras del senador Asprilla quieren exaltar los resultados del presidente Gustavo Petro en su época estudiantil, pero no son reales, pues ya se conoció una versión real sobre cómo se calificaba en aquel momento a los estudiantes.