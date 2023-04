El actual presidente de Colombia tiene un total de 6 hijos con tres distintas mujeres y, es por eso, que muchos compatriotas no tienen claro quién es la madre de cada quién.

Esta es una situación que constantemente le ocurre a los dos Nicolás, Sofía, Andrés, Antonella y a Andrea Petro los hijos de Gustavo Petro con Katia Burgos, Mary Luz Herrán y Verónica Alcocer.

Recientemente, Andrea Petro aclaró en un juego de preguntas en sus historias de Instagram que no es hija de Verónica Alcocer como algunos creen por su supuesto parecido físico (ojos claros y ‘look’ similar) con la Primera Dama de la Nación.

“Mucha gente se me acerca y me dice que soy igualita a mi mamá. Mi mamá no es Verónica”, reveló la joven a sus seguidores.

Enseguida, la hija de Petro aclaró quién es su progenitora: “Mi mamá es Mary Luz, la segunda mujer de mi papá, Verónica es la tercera y a primera es Katia, entonces no, yo soy de la segunda”.

Madre de Andrea Petro sufrió un atentado en Bolívar

Mary Luz Herrán fue víctima de un atentado cuando se movilizaba en una camioneta por una vía del departamento de Bolívar, luego de asistir a un sepelio de un integrante del Partido Colombia Humana en el Magdalena.

El vehículo recibió varios impactos de bala y Herrán y sus acompañantes resultaron ilesos del ataque perpetrado por hombres que se escondieron entre los matorrales en horas de la madrugada del 27 de febrero del presente año.

Posterior al atentado, la Policía acompañó a la exesposa de Gustavo Petro y sus demás acompañantes hasta el municipio de Cicuco.