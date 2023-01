En su cuenta de Instagram, la joven que se crió en Bélgica respondió varias preguntas de interés para los hombres que quisieran tener una relación con ella. Las mujeres, dijo, no son una opción para ser su pareja.

Luego de pasar unos días de vacaciones en Colombia, donde estuvo compartiendo con sus hermanos y su papá, el presidente Gustavo Petro, ella volvió a Francia, donde vive actualmente, e hizo una dinámica en redes sociales donde dio varios detalles de su vida privada.

Hija de Gustavo Petro sopla pregunta que hace el presidente a pretendientes

“Yo soy muy jodida. Yo soy difícil. Imagínese el suegro”, dice Andrea Petro, sobre meterse en una relación amorosa con ella.

(Vea también: Hija de Petro se sinceró sobre romance de su hermano con ex ‘Protagonista de novela’)

Aunque no quiso dar muchos detalles de cómo es su papá como suegro, sí confesó: “La primera pregunta que mi papá pone es ‘usted qué lee’. Ya con eso pone su tatequieto”, y añadió que el novio de Sofía Petro puede responder mejor esa pregunta.

Andrea, madre de dos niñas, dice que no se mete “con cualquiera”, pero sí existe la posibilidad de que las personas de seguridad que rodean a la familia presidencial decidan hacer una investigación por seguridad a quien ellos consideren sospechoso, pero que no aplica como una regla general.

“Son ellos los que son expertos para este tipo de temas y son ellos los que saben si toca o no investigar a una persona que sea como sospechosa. Pero mi vida personal es mía y yo no me meto con cualquiera. Entonces si tengo alguna duda se puede mirar si la persona es conveniente o no, pero no me voy a poner en esas”, aseguró.

Lee También

Hija de Gustavo Petro no tiene novio

Sin dar más detalles, Andrea Petro sostuvo que está “soltera desde hace unos meses”. “De vez en cuando salgo con algunos chicos, pero pues ahí. Estoy saliendo con un man, pero jamás van a saber quién es”, añadió.

La vida íntima de la familia presidencial ha estado expuesta desde hace algunas semanas porque se conocieron imágenes de Nicolás Petro, uno de los hijos del presidente, con una mujer que no es la esposa con la que estuvo el día de la posesión presidencial.

(Vea también: Hijo de Petro ya borró fotos con su esposa; dicen que sale con famosa amiga de ella)

De hecho, la misma Andrea Petro comentó este hecho porque es muy buena amiga de Days Vásquez, su excuñada, y ahora lo toma como ejemplo: “Para que me expongan como a mi hermano, no. Decidí hace un tiempo que no iba a exponer mis parejas”.

Aunque asegura que no tiene novio, sí dice que sale con “un chico francés”, pero no va a decir ni la inicial de su nombre para que no hagan investigaciones de redes sociales.