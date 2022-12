La relación entre Nicolás y Days se conoce desde el 2019. De hecho, ellos fueron muy criticados en la pandemia porque hicieron una fiesta por el cumpleaños de la mujer, cuando aún había muchas restricciones.

Hasta el día de la posesión de Gustavo Petro, el 7 de agosto, Nicolás y Days seguían juntos y, agarrados de la mano, hicieron parte de la ceremonia. Sin embargo, las recientes imágenes publicadas por ‘Lo sé todo’ y lo que dijeron en ese programa, hace especular con que su relación no está bien.

Desde hace un tiempo, Days Vásquez tiene su cuenta de Instagram privada, así que es Nicolás Petro el que publica las imágenes de su relación y otros detalles. Pero de esas fotos ya no queda ni el recuerdo. Actualmente, en la cuenta de Instagram del hijo de Gustavo Petro no hay rastro de su esposa.

El joven que es diputado en Atlántico eliminó todo rastro de su esposa en esa red social y se desconoce por qué, pero algunos creen que se trataría por las amenazas que ella dio a conocer hace pocas semanas.

¿Nicolás Petro sale con famosa amiga de su esposa?

Según ‘Lo sé todo’, sí. En el programa de entretenimiento dieron a conocer unas fotografías en las que aparece el hombre besando en la mejilla a Laura Ojeda, exparticipante de ‘Protagonistas de RCN’.

Ariel Osorio dice que la “prueba del delito” es una fotografía en la que Nicolás besa a Ojeda en la mejilla y otras más en las que un hombre con maquillaje besa a la modelo. Este hombre disfrazado del Joker sería uno de los hijos de Petro, dijo el presentador.

Laura Ojeda no es una desconocida en la vida de Days Vásquez. La esposa de Nicolás tiene, en su cuenta de Instagram que es privada, una fotografía con esta mujer y hasta se dicen lo mucho que se quieren. Además, Vásquez no ha borrado ni una sola fotografía con su esposo, por lo que muchos no creen la versión de que su relación se haya terminado.

Lo cierto es que hasta hace unos meses, Nicolás se veía muy enamorado de su esposa. A pesar de que ellos contrajeron nupcias en 2019, en mayo de este 2022, él le volvió a pedir que se casaran.

Un Petro me expropió el corazón♥️

Laura Ojeda, además, es recordada porque hace un tiempo protagonizó una pelea en un gimnasio con Jonathan Fierro, quien fue su novio. Por el momento, ninguna de las tres partes involucradas han dado a conocer su postura sobre este rumor. Days Vásquez comparte imágenes desde Francia y Ojeda decidió bloquear los comentarios en sus publicaciones de Instagram.