Se dijo que Miguel Varoni había perdido muchos kilos porque cambió de dieta y adoptó la de su esposa, pero luego ella reveló que en realidad se trató de una dura situación que tuvo que afrontar el actor.

El esposo de Siachoque sufrió de COVID-19 cuando la tasa de mortalidad del virus era muy alta y los hospitales estaban llenos. Él no comía, contó la actriz, por lo que perdió bastante peso.

Cuando salió de la enfermedad, el actor amó su nuevo aspecto, pero quiso hacerse varios retoques estéticos para reafirmar la piel, todo con el apoyo de su esposa.

Hace algunas semanas, al también director de televisión lo volvieron a ver demasiado “flaco”, por lo que algunos de sus seguidores se preocuparon por su salud. No obstante, eso no trasnocha a su esposa, que le parece que su pareja luce mucho mejor ahora.

Catherine Siachoque dice que envidia delgadez de Miguel Varoni

Durante una entrevista, citada por People en Español, la bogotana aseguró que ama la delgadez y que ahora su esposo alardea de su figura delante de ella.

“Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone ‘¡ay, me equivoqué!‘”, indicó la actriz, que a sus 50 años pudo entrar a estudiar a Harvard.

Siachoque agregó que además la calidad de vida de Varoni ha mejorado porque antes, con “sobrepeso”, a él le dolían las rodillas y se le hinchaban los pies, cosa que ya no suceden.

“¡Está divino! Y eso que supuestamente él y Alan González, que es su cirujano, tienen que hacer un par de cositas, de ‘ajustitos’, entonces no sé, voy a parecer su mamá”, bromeó la actriz.

Aseguró que al ver el cambio de Varoni, a ella también le han dado ganas de hacerse retoques, pese a que para muchos es una de las actrices que a sus 50 años lucen regias.