La actriz, que recientemente confesó que le ofrecieron estar en el Senado o asumir la vicepresidencia de la República, fue invitada al programa ‘La red’, donde promocionó su libro ‘Margarita va sola’ y habló sobre otros temas; entre ellos, un problema de salud que padeció.

(Lea también: Margarita Rosa de Francisco llegó a Disney Plus: cuál es la nueva serie en la que actuará)

Margarita Rosa de Francisco, quien abandonó Twitter, Facebook e Instagram, relató que en 2018 hizo la dieta ‘keto’ de forma incorrecta y que eso le pasó factura hasta el punto de debió ser hospitalizada de urgencias.

Según explicó en el programa, su cuerpo se descompensó y se vio obligada a pasar la noche bajo cuidado médico porque estaba haciendo una dieta cetogénica sin mayor supervisión.

De Francisco señaló que ya había hecho esa dieta porque a ella le gusta estar al menos tres kilos por debajo de su peso cuando tiene grabaciones. Sin embargo, en esa ocasión su cuerpo no aguantó.

“Esa vez me quedó grande. No sé si entre uno más viejo el cuerpo no aguanta tan fácil. Colapsé un día. Sentí que tuviera un motor acelerado adentro, pero yo estaba quieta”, recordó.