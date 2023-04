Mara Cifuentes, quien se dio a conocer en el programa ‘La agencia’, de Caracol Televisión, sorprendió el año pasado a sus seguidores al contarles que tenía una adicción a las drogas, especialmente al tusi, luego de haberlo probado por primera vez en diciembre de 2020.

La modelo paisa contó en ‘La red’ que se volvió adicta a esa sustancia hasta el punto de lucir muy delgada, “loca” y con comportamientos raros. Por lo tanto, fue internada en una clínica psiquiátrica donde, pese a experiencias negativas, empezó a recuperarse.

“Un psiquiatra intentó llevarme al pabellón de hombres, como que a decirme que era mejor ese lugar para mí… comentarios pasivo-agresivos camuflados. Yo me exalté, le pegué a una puerta y llegaron como 8 hombres, me empezaron a lastimar y me durmieron”, recordó sobre el momento más duro de su rehabilitación.