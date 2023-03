Mara Cifuentes, la modelo que participó en el programa ‘La agencia: batalla de modelos’, de Caracol Televisión, ha sido motivo de noticia por varios aspectos que ha tenido en su vida, algunos relacionados con su salud, como la vez que estuvo en centro de reposo mental por una fuerte crisis de ansiedad.

Al ser una persona transexual, ha tenido muchos altibajos en su vida, como llegar a no sentirse conforme con su cuerpo y decir que se considera un chiste para todas las personas.

Para inicios de 2022, la modelo confesó que en diciembre de 2020 probó por primera vez una droga sintética cuando se encontraba compartiendo con su pareja y unos amigos.

“Me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro”, mencionó en sus redes sociales en ese año.

Qué adicción tiene Mara Cifuentes y qué dijo sobre su recuperación

Ahora, en 2023, Mara respondió las preguntas que le hicieron en el programa ‘Lo sé todo’ cómo ha sido su proceso de rehabilitación desde que dijo que sentía que se había vuelto adicta desde entonces.

“La verdad es que estoy super concentrada, ahora que ya me recuperé. Estoy súper feliz, con esa energía quiero empezar a retomar mis proyectos. La verdad estoy súper feliz de que la gente me vea y puedan tomarme como espejo o como ejemplo, de que puedan ver mis errores, que yo soy una persona y también me equivoco”, dijo.

De igual manera, fue consciente al decir que aunque le gustaría, no puede decir que está recuperada del todo, porque reconoce que es algo en lo que tiene que trabajar todos los días.

Ahora bien, aclaró que tiene planes de irse a California, Estados Unidos a buscar oportunidades y que nunca abandonó el modelaje porque es algo que ama y la hace totalmente feliz. “Es mi pasión más allá de que me lo estén pagando o no, yo lo hago porque me encanta. Nunca paré en realidad con el modelaje, solo que si me di como un tiempo para mi físico como modelo, me importa mucho mi cuerpo y verme bien”.