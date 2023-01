A pesar de muchas críticas y ataques, por lo que es su vida y cómo la afronta, Mara Cifuentes mantiene su actitud ‘frentera’ ante todo lo que le pasa y no se deja por nada. Y ahora, ante una pregunta de una persona que la sigue en sus redes sociales, confesó lo que piensa de las relaciones de pareja y su estado sentimental.

Así como ha pasado en el inicio del año 2023, mostrando cómo se veía cuando era un hombre ‘de traje y corbata’, además de las polémicas publicaciones que hizo sobre la iglesia, ahora se destapó cuando le preguntaron sobre su corazón, dejando a muchos sorprendidos con lo que dijo.

El pasado martes 17 de enero, Mara recibió muchas preguntas sobre si le gustaría ser algún personaje de dibujos animados, algún animal exótico, otra persona de la comunidad LGBTIQ+, entre otros cuestionamientos. Pero algunas preguntas se salieron del tema y llevaron a que sacara su parte más dura.

Primero la cuestionaron sobre si necesitaba un psiquiatra y, sin ocultar los problemas que ha tenido, que se han conocido públicamente y que han dado para preocupación por su salud, ella dio a entender que era “Urg” (urgente). Pero lo hizo con una sonrisa y, tal vez, llevando la idea a lo que pudo ser una crítica más que le llega por medio de redes sociales.

Y después, ante la pregunta “¿Pareja, tienes?”, no se guardó absolutamente nada, decepcionando a muchas personas que pudieran estar interesadas:

“No tengo pareja y no creo en el amor, te lo juro que, cada día me convenzo más, de que el amor de pareja no existe y es una simple ilusión (risas)”