Mara Cifuentes ha estado muy activa en sus redes sociales en el inicio de este 2023 y además de responder algunas preguntas sobre su aspecto físico, hizo otras publicaciones que asustaron.

Con lo que podría ser un filtro o unos lentes de contacto, la mujer posó frente al lente y se hizo una sesión fotográfica casera que luego posteó en su cuenta de Instagram. “La iglesia es un hospital de enfermos, no un museo de santos”, escribió Mara.

Estas son las imágenes que provocaron muchísimos comentarios de sus seguidores.

Las personas que vieron estas imágenes le escribieron preocupados por su salud mental, pues creen que no es normal este tipo de publicaciones que muy pocas personas se atreverían a hacer. “Que miedo”, “que feas esas fotos”, y hasta “endemoniada” le escribieron.

La joven, que en el pasado confesó tener un problema con las drogas, también hizo unas publicaciones en las historias de su Instagram que preocuparon.

En unos videos ella aparece con la cabeza del venado en la boca, en otros aparece con música de fondo y en una fotografía escribió: “Tu esposo me hizo jurar que no te diría nada, pero me muero por mandarte las fotos. Per… católica”.