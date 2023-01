Fue a través del programa ‘La agencia: batalla de modelos’ de Caracol Televisión, que la modelo Mara Cifuentes se dio a conocer a nivel nacional. En redes sociales, ya cuenta con 1,3 millones de seguidores en su perfil de Instagram y desde que se hizo famosa, su nombre no ha dejado de sonar en los diferentes medios de comunicación.

Mara se ha convertido en todo un ícono de la comunidad LGTBIQ+ al ser una mujer transgénero. La modelo ha sido la imagen de importantes marcas nacionales e internacionales y es toda una referente de la moda en el país.

Mara Cifuentes contó si tiene operado el abdomen

Hace unos días, Cifuentes posteó una imagen de hace unos años cuando aún no había hecho su transición. Allí se observa luciendo un traje con corbata. “Yo antes de la keratina era una mujer crespa”, escribió.

Ahora, la modelo volvió a ser noticia luego de revelar que se enteró que un cirujano estaba afirmando que le había operado, supuestamente, el abdomen. Por medio de sus historias de Instagram, desmintió esa información, y aseguró que, hasta el momento, no se ha realizado ningún procedimiento quirúrgico en esta parte de su cuerpo.

“Una vez, una amiga me contó que su cirujano, quien le operó el abdomen, le había mostrado una foto del mío haciéndole entender que él me había operado y que ese iba a ser el resultado que iba a obtener… A mí me encantan las cirugías, pero mi abdomen no está operado”, inició diciendo.

Enseguida, reveló que su vientre es completamente natural y es un regalo divino. “Lo gracioso es que ella, hasta el día de hoy, sigue convencida que yo le miento y que el cirujano sí me operó, pero puedo jurarlo por Dios, que el abdomen jamás en la vida me lo han tocado. Antes me da inseguridad ser tan rayada porque siento que me veo masculina, no sé. Mi abdomen no es operado y es un regalo de Dios”.

Constantemente, la modelo recibe muchos elogios en sus redes sociales por su escultural cuerpo. “¿Cómo logrará esos cuadritos? ¡Qué cuerpazo!”, “necesito ese abdomen por favor”, “eres demasiado hermosa”, “el cuerpón”, “eres de otro planeta, hermosa, divina y preciosa”, “divina”, “la chica más linda del mundo sin duda alguna”.