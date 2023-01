La bogotana, que deslumbró hasta a Carolina Cruz con su bella casa, les contó a sus seguidores que decidió empezar el 2023 con una cirugía para quitarse las prótesis que se mandó a poner en su pecho.

‘Tuti’ Vargas se quitará las prótesis por enfermedad que le habrían causado

“Una de las prótesis, ya por el tiempo, se me está encapsulando”, dijo. Además, sospecha que tiene del síndrome de Asia, una enfermedad que da por los implantes de silicona.

“No hay un examen como tal que le diga a uno que tiene el síndrome de Asia, que baja las defensas, produce fatiga crónica y varios temas del sistema autoinmune. […] Esto puede ser al año de ponerse las prótesis o a los 10, como me pasó a mí”, agregó Vargas, que también tuvo problemas con su salud mental.

La exnovia del chef de ‘Día a día’ indicó que tiene algunos síntomas como el desgano y dolores musculares que, según su cirujana, tendrían que ver con sus prótesis.

“Ya me cansé. No quiero nada que no sea mío. Ya estuvo bien”, indicó la famosa, que confesó que estaba nerviosa porque era una cirugía larga.

Carolina Cruz, Claudia Bahamón y otras famosas que se han quitado las prótesis

‘Tuti’ Vargas no es la primera que decide retirarse las siliconas. Hace un tiempo Cruz, que hizo una revelación del empresario con el que la vincularon, también decidió quitárselas por cuestiones de salud.

La presentadora de ‘Masterchef’ también se hizo una explantación de prótesis y aseguró que se sentía feliz de volver a lo natural, aunque no juzga a las mujeres que deciden operarse. Otras famosas que están en la lista son: