Y si notan algo raro, si, hace 15 días decidí entrar al quirófano y retirarme las prótesis mamarias que hicieron parte de mi vida por más de 20 años… esas que me tuvieron en boca de todo el mundo en los 90, esas que hicieron parte del programa más visto de la tv colombiana “francotiradores”… esas que una vez me dieron felicidad, y que con el paso de los años, se convirtieron más en una carga emocional… el motivo? Únicamente Instinto… simplemente añoraba mi cuerpo libre de aquello que no le pertenecía.. sin embargo tuve acceso a información muy valiosa para nosotras con respecto a las implicaciones y consecuencias, advertencias y alarmas que se han generado alrededor de las prótesis .. inclusive para los esposos, padres, compañeros, hermanos, que tienen mujeres en su familia que quieren ponerse o quitarse los implantes….. soy muy privada en mi vida personal, pero decido contar mi experiencia, alejada del morbo de lo que pudiera parecer “chisme”, haciéndolo con el único objetivo de compartir toda esa información tan absolutamente valiosa, en e días como estos, en los que el ser humano cada día quiere parecer menos humano; Por supuesto ante todo estaba la responsabilidad de escoger un verdadero profesional, tenia mil dudas en cuanto a mi parte estética, por eso me fui de la mano de un GENIO!!!, el doctor Luis Pavajeau, @dr.luispavajeau tengo mucho que contarles!!!! (Exámenes, Procedimiento, recuperación) y como se trata de informar pronto haré un LIVE y les cuento absolutamente todo!!! Por ahora, solo me queda decir que todavía no me la creo!!! Que me miro y solo siento felicidad, que siento, literalmente, que moral, psicológica y físicamente me quité un peso de encima, que me arrepiento de no haber tomado la decisión antes, que soy ridículamente feliz con mi apariencia, que la liviandad que me produce es indescriptible, y que me siento 30 años menor ya que volví al mercado del “acostumbrador” 😀😁😃🤣🤣🤣🤣🤣 p.d si a ti no te gusta mi apariencia, es TU problema, no el mío, así que te invito a que tus frustraciones las descargues donde seas Bienvenido, aquí no acepto comentarios peyorativos ni opiniones que no he pedido. Atte. la Admon!