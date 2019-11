Durante la entrevista, mientras sobrevolaban los alrededores de Bogotá en un helicóptero, la exprotagonista de novela confesó que no tiene ningún problema con las actuaciones de su marido.

“No, eso para mí no es para nada importante. De hecho, yo le digo que sea lo más real posible. ‘Si le tienes que dar un beso, dáselo. Si tienes una escena de sexo, hazlo’. Me encanta verlo. Soy voyerista”, dijo Gómez.

Enseguida, la actriz hizo énfasis en la seguridad que tiene en su relación: “Sé perfectamente quién es él, entonces yo no me trasnocho con eso. Yo pienso que cuando uno es esposa o pareja de un actor, tiene que vivir bueno. Vivir bueno hace parte de ‘vaya y hágalo, trabaje, delicioso, disfrute y ya’. Uno no tiene que tener aliento pa’ poner cachos porque ya le dio el besito allá”.

Y es que por el amor que se tienen y, tal vez, por compartir profesión, en Catalina los celos no tiene cabida. “Cero, cero [celosa]. Y todas son amigas mías y si [él] va a hacer algo, pues yo pienso que lo hace allá o en 10 minutos que tenga por ahí en cualquier lado”.

Justo después de hablar del trabajo de Juan Pablo Llano, Gómez también reveló la inesperada parte que más le gusta de su esposo: “De Juan, me gusta todo. Me parece un hombre hermoso físicamente, o sea, tiene una belleza evidente. Todo su cuerpo… los pies de Juan son una cosa absurdísima. Los pies, el tamaño de los pies [risas]”.

Toda esa parte de la entrevista de Catalina Gómez en ‘AutoStar Tv’ se puede escuchar a partir del minuto 7:49 del siguiente video: