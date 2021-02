green

Margarita Rosa de Francisco confirmó a través de su cuenta de Twitter que no seguirá escribiendo su columna en el diario El Tiempo. La noticia llega tan solo cinco días después de que ella publicara una diatriba contra el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del periódico a quién calificó en su texto como “el innombrable”.

Luego de su última columna en ese medio de comunicación, la actriz fue objeto de elogios y críticas, al mismo tiempo que se discutió en redes sociales si en los próximos meses se postularía a un cargo de elección popular. Sin embargo, ella ha insistido varias veces en que lo único que quiere hacer en un futuro cerca es estudiar y que no está preparada para ser candidata. (Vea también: Vanessa de la Torre critica forma en que Margarita Rosa estaría saliendo de El Tiempo)

De Francisco se despidió de El Tiempo agradeciéndole a la familia Sarmiento y a Roberto Pombo, exdirector del diario que dejó su cargo hace dos semanas. En la carta que escribió para anunciar el final de su columna, la actriz también dejó claro que en los últimos años se ha informado con más rigor sobre la realidad de Colombia y que por eso le resulta cada vez más difícil no pronunciarse sobre algunos temas polémicos.

Sobre la columna en la que arremetió contra Sarmiento Angulo, la exreina aseguró: “Mis preguntas se basaron en investigaciones muy juiciosas de periodistas respetables y consistieron en cuestionar algo más profundo en este caso: mi propia coherencia ante el hecho de no poder seguir escribiendo libremente sobre temas como ese”.

Estas fueron algunas de las preguntas que hizo De Francisco en ese texto que publicó la semana pasada: “¿Cómo no pensar en personas más innombrables que “el innombrable”, dueños de todo el país, que financian las campañas de presidentes como el que hoy nos malgobierna? ¿Cómo no empezar a gritar que no es “el que diga Uribe”, sino el que diga el más innombrable e intocable de todos, ese que alguna vez se ufanó de mandar a confeccionar leyes a su medida?”.

A su columna respondió Luz Ángela Sarmiento, hija del millonario e integrante de la junta directiva de El Tiempo, quien calificó de “injuriosos” los señalamientos de la actriz. Sobre la respuesta que recibió de una de las herederas del hombre más rico de Colombia, De Francisco señaló en su carta de despedida que le pareció elogiosa y elegante.

