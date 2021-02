green

“Frase poética: ya no le creo nada al tiempo”, fue lo que trinó la también exesposa de Carlos Vives y expresentadora del ‘Desafío’, por lo que en la emisora no descartaron que tuvieran un doble sentido y un mensaje implícito para el diario.

“Es como un portazo”, dijo Gustavo Gómez, director de ‘6 a.m. Hoy por hoy’, sobre el mensaje de Margarita Rosa de Francisco, que se puede ver a continuación, mientras Vanessa de la Torre agregó que era “imposible no ligarlo” con el diario.

Frase poética: ya no le creo nada al tiempo. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 16, 2021

Luego, la periodista expresó que le quedaba el interrogante de por qué la columnista se estaba despidiendo de esa manera del impreso, que no ha confirmado la presunta renuncia, aunque algunos la dan por hecho, no solo por sus intenciones políticas cercanas a Gustavo Petro y otros, sino después de la columna de ella, Dilema ético, con ‘palazo’ a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del medio, y la respuesta de la hija del empresario en un texto publicado en la web del diario, que finaliza con este párrafo:

“Todo esto, Margarita Rosa, para decirte que seguirás siendo bienvenida en El Tiempo para expresarte libremente mientras estés dispuesta a respetar la honra y el nombre del resto de colombianos. Las difamaciones vulgares no serán toleradas nunca en este periódico”.

(Vea también: De la TV a la política: así fue el debut de Margarita Rosa de Francisco en el petrismo)

Crítica de Vanessa de la Torre a Margarita Rosa de Francisco

Antes de expresar las duras frases en contra de la columnista, la periodista de Caracol Radio reconoció que esta es “tremendamente inteligente y mueve un montón de masas”, pero la manera en que supuestamente se está despidiendo de El Tiempo no es la adecuada, pues, a su parecer, no se ataca al medio que le abrió las puertas.

“Eso de irse uno al trabajo, donde le han abierto puertas, y tirar la puerta de esa manera, ¿qué? Usted puede irse de El Tiempo, váyase si quiere, o de donde quiera — de Caracol Televisión, en mi caso, de Caracol Radio—, pero allá hay un montón de gente que trabaja bien, que son periodistas, que son juicioso, que son responsables. Es un poco como tirarle un baldado de agua sucia a toda esa gente que se levanta todos los días a trabajar”, dijo De la Torre, a quien hace unos días atacaron por un comentario relacionado con Álvaro Uribe, y continuó:

“¿No sé qué opinen o si están de acuerdo conmigo? ¡Váyase! Si no le gusta la fiesta, uno se va de la fiesta, pero no por eso va a rayar las paredes de la casa; ¿para qué? No es necesario, una casa donde a usted la recibieron, donde le dieron columna, le dejaron escribir lo que quería, cuando era la presentadora del ‘Desafío’, la graduaron de intelectual. Perfecto, ¡hágalo!, ¡váyase!, pero no tiene por qué tirar las paredes de la casa. Aplica para Margarita y para cualquier persona que se vaya de un medio”.

Ante ese comentario, Gustavo Gómez le pidió a su colega no ser tan dura con Margarita Rosa de Francisco, pero otros integrantes de la mesa de ‘6 a.m. Hoy por hoy’ expresaron estar de acuerdo con De la Torre.

Por ejemplo, Darcy Quinn aseguró: “Poca elegancia a la hora de irse uno de un sitio. […] Ella [Margarita Rosa] está igual al gerente de EPM”.

“Además, no le han censurado nada, ahí le publicaron hasta la última columna [Dilema ético]. Si a uno lo censuran y le dicen: ‘Aquí usted no puede volver a hablar’, uno dice: ‘Bueno, yo me voy, es que estos señores no me dejaron hablar’”, puntualizó De la Torre.