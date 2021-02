Margarita Rosa de Francisco empezó su intervención agradeciendo a la Colombia Humana la invitación que le hizo para leer el manifiesto del petrismo, antes del anuncio de la coalición con varios sectores políticos (incluyendo el Polo Democrático), para ganar mayorías en el Congreso.

La actriz aseguró que se sentía “aludida” con el llamado que la Colombia Humana estaba haciendo para que, dijo ella, los colombianos se unieran para cambiar el país.

Posteriormente, Margarita Rosa, que este jueves publicó en El Tiempo una fuerte columna contra Luis Carlos Sarmiento Angulo (dueño de ese periódico), leyó el manifiesto del petrismo en el que se hicieron varias pullas al Gobierno del presidente Iván Duque.

Es la primera vez que la artista evidencia claramente su apoyo a Gustavo Petro, luego de que hace unos meses dijera que estaba en proceso de “mamertización”, por cuenta de la “derecha” del país.

Pese a que la intérprete quedó más inmersa en la política que nunca, ella aclaró que no está buscando puestos públicos. “Solo me interesa como ciudadana común y corriente”, escribió en el siguiente trino:

Les aclaro a los medios que lean esto: la política solo me interesa como ciudadana común y corriente. No quiero cargos públicos. No estoy capacitada para eso. Por favor, no se imaginen más esa ridiculez. Ya lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Quiero ser estudiante. Nada más.

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 11, 2021