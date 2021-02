green

Sin mencionar a Luis Carlos Sarmiento, pero con el calificativo de “el innombrable”, Margarita Rosa de Francisco se refiere al poder que tiene el dueño del Grupo Aval para poner presidentes en Colombia. Incluso, sugiere que “no es el que diga Uribe”, sino el que diga el banquero más famoso del país.

En su columna, titulada ‘Dilema ético’, la actriz y columnista se pregunta por la forma como están articulados los poderes en Colombia.

“A pesar de que opinar en contra de ciertos temas en un medio ‘oficial’, como este, no es recomendable, cada vez me queda más difícil mirar para otro lado; y ahora con más razón, cuando se acercan las elecciones”, dice Margarita Rosa en una parte de su escrito.

Seguido, comienza a hacerse varias preguntas que apuntan al dueño de El Tiempo.

“¿Cómo no pensar en personas más innombrables que “el innombrable”, dueños de todo el país, que financian las campañas de presidentes como el que hoy nos malgobierna? ¿Cómo no empezar a gritar que no es “el que diga Uribe”, sino el que diga el más innombrable e intocable de todos, ese que alguna vez se ufanó de mandar a confeccionar leyes a su medida?”, señala.

Margarita Rosa también se cuestiona sobre la forma como funciona el poder en Colombia e insiste en cuestionar al banquero (sin mencionarlo). Por ejemplo, lanza interrogantes sobre el monopolio abusivo del sistema bancario que “él ha creado y que denuncian constantemente sus clientes por las redes?”.

“¿Cómo no querer que algún día se desarticule esa ligazón infame entre poder económico y poder político, que fabrica analfabetismo, hambre, enfermedad y violencia en la vida del colombiano olvidado de Dios y del Estado?”, cuestiona la actriz, que desde hace un tiempo se ha mostrado a favor de las ideas de la izquierda en Colombia y que, según la revista Semana, cada vez está más cerca de Gustavo Petro.

Hija de Sarmiento Ángulo responde a columna de Margarita Rosa en El Tiempo

Ante los señalamientos de Margarita Rosa, Luz Ángela Sarmiento, hija de Luis Carlos Sarmiento, escribió una columna, que aparece publicada justo al lado del escrito de la actriz, en la que califica de “injuriosos” los señalamientos.

“Los términos de la columna de Margarita Rosa de Francisco son tan injuriosos contra Luis Carlos Sarmiento Angulo, mi padre, y contra este periódico que ameritan una reflexión”, escribe Luz Ángela, que es directiva de El Tiempo.

Según afirma, no es la primera vez que columnistas han usado las páginas del periódico para referirse a otros personajes de la vida pública, y menciona nombres como los de José Obdulio Gaviria y Claudia López, ambos excoluministas de ese medio.

“Margarita Rosa escribe como una diosa, con maravilloso estilo y magistral uso de figuras literarias, es un placer leerla. Declara, como solo ella sabe hacerlo, el Sturm und Drang que permea todos sus escritos. Se siente cínica ante toda forma de gobierno en este país desde los años 70 hasta nuestros días. Y anuncia que quiere “intervenir en la discusión pública”. Esa es su opinión, y tiene absoluto derecho a ella”, respondió la hija del banquero.

Sin embargo, agrega, “es inaceptable cuando lanza falsas acusaciones contra mi padre, como ‘ese que algún día se ufanó de mandar a confeccionar leyes a su medida”.

“Qué fácil es echar aspersiones al viento, hablar de ‘algún día’ ¡sin tener que probar, o seriamente argumentar nada! O cuando habla del ‘monopolio abusivo del sistema bancario que él ha creado’. Eso tristemente solo demuestra una gran ignorancia de los componentes del sistema bancario en Colombia, de sus regulaciones y funcionamiento”, reprocha Luz Ángela Sarmiento.

Por último, la hija del banquero le responde a Margarita Rosa que puede seguir escribiendo su columna en El Tiempo, siempre y cuando respete la honra y el nombre de los colombianos.

“Las difamaciones vulgares no serán toleradas nunca en este periódico”, sentencia.

Margarita Rosa y su entrada al petrismo

En las próximas horas se haría oficial la entrada de la actriz al petrismo y para algunos analistas dan por hecho que la columna contra Sarmiento Angulo tiene que ver con el que será el nuevo movimiento político de la recordada actriz.

Sobre esto, Aurelio Suárez, analista de Blu Radio, cuestiona si para llegar al petrismo es necesario atacar a personajes como el mencionado banquero.

“Me llama la atención el ataque, como petrista, de Margarita Rosa de Francisco a Luis Carlos Sarmiento. Si usted mira el desempeño de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá con respecto al poder de Sarmiento, el desempeño fue favorable a Luis Carlos Sarmiento”, asegura Suárez.

Además, menciona que Petro promovió grandes negocios en la Alcaldía de Bogotá con el Grupo de Energía de Bogotá, que tiene como uno de los principales accionistas a Sarmiento.

“Es lo típico del petrismo, hace unas cosas y dice otras”, concluye Suárez.