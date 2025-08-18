Un escándalo implica al Ejército Nacional por una denuncia que involucra directamente a algunos de sus soldados con las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’. Según información conocida por Caracol Radio, uniformados habrían transportado a miembros de ese grupo armado desde el departamento del Cauca hasta Arauca, en una travesía de casi 1.100 kilómetros por tierra.
De acuerdo con un testigo citado por el medio, tras el extenso recorrido, los militares habrían comprado cerveza para compartir con los integrantes del grupo armado ilegal.
(Vea también: Petro advirtió que gasolina se pondrá más cara en Colombia si le rechazan idea que tiene)
La denuncia ya está en manos de la Fiscalía, que abrió una investigación formal para verificar la posible participación de integrantes del Ejército en estos hechos. Por su parte, la institución aún no ha emitido algún pronunciamiento al respecto.
#UnidadInvestigativaCaracolRadio | Soldados del Ejército Nacional (@COL_EJERCITO) habrían transportado disidentes FARC de ‘Iván Mordisco’ desde el Cauca hasta Arauca para fortalecer a ese grupo armado en el oriente del país.
Según la declaración de un testigo, los uniformados… pic.twitter.com/J3Pz9apBTw
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 18, 2025
(Vea también: Rolex de $ 56 millones sería clave en crimen de Miguel Uribe: autoridades explican los motivos)
Por ahora, ya hay dos personas capturadas por su presunta participación en la organización de esta operación clandestina. Se trata de John Ortiz, conocido con el alias de ‘el ingeniero’, señalado de ser uno de los principales proveedores de armas para las disidencias en Arauca; y el hermano del cabecilla alias ‘Ruso’.
Todavía no hay uniformados oficialmente vinculados al proceso penal y aún no ha entregado una versión oficial sobre si los soldados involucrados siguen activos o si ya fueron apartados de sus funciones.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO