Verónica Machado, jefe de enfermeras del Hospital de Sincelejo, en Sucre, aseguró en Blu Radio que se enteró que fue escogida como la primera persona para ser vacunada cuando Iván Duque dijo su nombre en televisión nacional.

“Es una noticia que me sorprendió. Me entero cuando veo el programa ‘Prevención y acción’; yo quedo como sorprendida, feliz, contenta, como en shock porque no sabía ni cómo reaccionar. Mi hija me avisa: ‘Mami, están dando una noticia del hospital y te están nombrando’, es cuando miro y sí, el presidente da a conocer que soy la escogida para ponerse la primera vacuna contra el coronavirus“, afirmó la enfermera.

La profesional de la salud dijo a la emisora que en la conversación telefónica que tuvo con Duque, él no le dio a conocer el privilegio que le concedieron, sino que él llamó para agradecerle la labor que ha hecho en la primera línea de atención a la COVID-19.

“Él no me informó que iba a ser la primera persona en vacunarse. De hecho, cuando yo hablé con el presidente no estaba en mi casa. Cuando llego a mi casa es que me entero”, agregó la mujer que contó lo nerviosa que se puso al escuchar la voz de Duque.

La enfermera señaló en la entrevista que no sospechó ni por un segundo que la llamada del jefe de Estado tenía que ver con algo de las vacunas, y que cree que la escogieron para “recompensar” su labor como jefe de enfermeras de la unidad de cuidados intensivos en Sincelejo.

Sobre la conversación privada, el presidente dijo que “fue una llamada muy conmovedora, muy bonita. Me decía: ‘Cada día me siento más orgullosa de la profesión que escogí’”.

La Presidencia explicó que a Machado la eligieron a través de la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Sincelejo, entidades a las que pidieron ayuda para seleccionar una persona.

¿Quién es la enfermera Verónica Machado?

La profesional es una mujer nacida en Buenavista, Sucre, que se trasladó a Sincelejo hace 20 años, de acuerdo con el Gobierno, para estudiar enfermería. Terminó estudiando esa carrera en la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Ahora ejerce como jefe de enfermeras en el hospital público de la capital de Sucre; lleva tres años trabajando en la unidad de cuidados intensivos.

Además, es madre de una adolescente de 17 años, Sara Paulina, que acaba de ingresar al mundo universitario; estudia derecho.

Verónica Machado será la persona que, este miércoles, estrenará las dosis de Pfizer que llegaron este lunes a Colombia.

Mientras tanto, otro personal está que en la primera línea de atención de COVID-19 espera para que le asignen la cita de vacunación.

Además de las 50.000 dosis de Pfizer, Colombia empezaría la vacunación masiva aplicando la vacuna China, diseñada por Sinovac, que este fin de semana aterrizará en el país.