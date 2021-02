green

“Hago esto porque es mi último recurso. Estoy haciendo esto es porque estoy buscando ayuda, llevo un año y tres meses sin empleo, la situación en mi casa es muy difícil económicamente hablando y ya no sé qué hacer”, dice Samuel Rodríguez en su mensaje, que fue publicado por Noticias Caracol.

Según dice el joven, no sabe qué buscan las empresas en Colombia ni qué es lo que esperan de un joven como él.

“Qué quieren las empresas de un joven como yo, que hasta ahora está intentando conseguir su primer empleo y pues hasta el momento no me llaman de ninguna parte ni con experiencia, ni sin experiencia. O me dejan los procesos a medias”, cuestiona el Samuel.

Con desespero, el joven insiste en que no sabe qué hacer.

“Yo solamente necesito una ayuda, quiero buscar un apoyo en algo o en alguien, porque ya no sé qué hacer, por favor”, concluye.

Desempleo de los jóvenes en Colombia

De acuerdo con el Dane, la tasa de participación y ocupación y desempleo de la población joven en Colombia es de 56,6 %. En el último trimestre del año pasado, la tasa de desocupación para personas entre 14 y 28 años aumentó un 29,7 % y las más afectadas son las mujeres.

Pese a que en algunos trabajos exigen gente joven, en otros optan más por contratar a personas con experiencia.

“El empleador generalmente, al tener que elegir entre una persona joven y otra más adulta, tiene una disyuntiva en la que considera la experiencia, y como supone menos incertidumbre, opta por el que tiene más edad”, explicó Adrián Garlati, docente de la Universidad Javeriana, citado por Portafolio.

Ante la problemática, los jóvenes se preguntan por esa Ley de Primer Empleo que se creó en Colombia con el objetivo de facilitarles el acceso a los jóvenes, menores de 28 años, y a los recién graduados a puestos de trabajo.

La norma, que para muchos no se cumple a cabalidad, señala puntualmente:

El objetivo de la Ley de Primer Empleo es “formalizar empleos y empresas que hoy son informales, generar más empleos formales y mejorar ingresos de la población informal, de los desempleados en condiciones de desventaja y de los pequeños empresarios”.