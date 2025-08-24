Un joven estudiante, identificado como Juan Jiménez, denunció en TikTok que perdió todos sus ahorros tras caer en una estafa digital que comprometió su cuenta de Nequi. El dinero, que había estado guardando desde diciembre para pagar su semestre académico y cubrir gastos de manutención, desapareció luego de una serie de actos fraudulentos que comenzaron con un correo electrónico aparentemente legítimo.

Según relató el estudiante, todo empezó con un mensaje que advertía sobre el bloqueo de su cuenta. Al intentar ingresar a la aplicación, el sistema le informó que debía esperar dos horas por supuestos intentos fallidos. Después de varios intentos fallidos, decidió comunicarse con la línea oficial de atención al cliente, donde le pidieron una fotografía de su documento de identidad junto con una ‘selfie’. Treinta minutos después, recibió la llamada de un supuesto asesor que conocía detalles de su caso y le pidió esperar tres horas más para intentar acceder nuevamente.

Cumplido ese tiempo, el estudiante volvió a recibir una llamada en la que le indicaron que debía ingresar a la aplicación, realizar el reconocimiento facial y digitar su clave habitual. “Cuando entré, el saldo ya no aparecía. Me dijeron que esperara treinta minutos, pero después comprobé que todo el dinero había sido retirado desde un cajero automático”, relató.

Lee También

La suma correspondía a meses de ahorro que, según explicó, eran su única fuente de recursos: “Me quedé sin recursos para pagar el semestre y los servicios. Estoy realmente triste, indignado y no he recibido una respuesta favorable de las entidades”.

(Vea también: Dian alertó a personas que declaran renta, por mensaje que llega a celulares; les roban todo)

Tras la denuncia, Jiménez aseguró que se comunicó con Nequi y, dos días después, la entidad le respondió que se trataba de un problema externo, agregando que una revisión completa del caso solo podría hacerse ante un juez. Al presentar una queja formal ante la Superintendencia Financiera tampoco obtuvo respuesta, por lo que decidió hacer pública su experiencia en redes sociales. Su testimonio se viralizó con cientos de comentarios de apoyo y advertencias de otros usuarios: “Muchachos, no solo son los links, también esas llamadas misteriosas que contestas y nadie habla, ahí también te enganchan”, comentó un internauta.

El joven concluyó su denuncia pidiendo que su caso sirva de advertencia y recomendó desconfiar de correos, llamadas o comunicaciones sospechosas. “Todo el esfuerzo que uno realiza y no hay respuesta. Lo cuento para que no le pase a otra persona”, afirmó.

Nequi respondió a la denuncia del joven

Frente a la fuerte denuncia, Nequi emitió un comunicado sobre la situación que vivió el joven. De paso, dio una recomendaciones a los usuarios para no caigan en este tipo de estafas.

“La situación reportada corresponde a un posible caso de ingeniería social, una modalidad de estafa en la que, mediante una llamada telefónica, los delincuentes logran convencer a la persona para que entregue información confidencial, como su usuario y primera clave, clave dinámica, biometría, códigos de retiro en cajero o datos de la Tarjeta Nequi. Al haberse identificado la participación de un tercero, la recomendación de Nequi es presentar la denuncia ante las autoridades competentes para que se pueda dar el trámite correspondiente”, dijo la entidad.

Nequi advirtió que los asesores nunca llamarán a sus usuarios y menos les pedirá información sensible como claves, números de tarjetas de crédito y más. “Recuerda realizar los pagos en las páginas oficiales de las entidades o a través de la sección Servicios de la app Nequi. No confíes en mensajes donde te informen descuentos especiales, te realicen cobros con sentido de urgencia o te argumentan que ‘sino se le bloqueará la cuenta’”, alertaron.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.