Nequi es una de las aplicaciones financieras más usadas por los colombianos actualmente, pues por su facilidad de creación de una cuenta, el no necesitar otra cuenta de ahorros, la comodidad para transferir y más la han convertido en una de las más usadas en el país.

De hecho, para lo que más la usan las personas es para eso, para pagar en establecimientos comerciales o a personas vendedoras ambulantes, pues actualmente ya no se maneja tanto el dinero en efectivo precisamente por este tipo de herramientas.

Ahora, también es cierto que esta aplicación suele tener críticas porque a veces se cae, pero para esto la entidad adelanta actualizaciones y arreglos para que las fallas no aparezcan casi nunca.

Cuándo dejará de funcionar Nequi en Colombia

Es más, justamente una jornada de actualizaciones se llevará a cabo este lunes festivo, 18 de agosto, por lo que la entidad les avisó a los usuarios para que no los coja mal parados.

Tal como informó Nequi por medio de un mensaje en la misma aplicación, del lunes 18 de agosto a partir de las 11:00 de la noche y hasta el martes 19 a las 2:00 de la mañana, la aplicación dejará de funcionar porque se llevarán a cabo actualizaciones en los sistemas para la plataforma no sufra caídas.

Cabe recordar que el no poder acceder a la aplicación se traduce en no poder retirar dinero en cajeros automáticos de Bancolombia, no poder transferir y tampoco recibir dinero.

Ante esto, la aplicación recomienda adelantarse a estas situaciones y retirar antes de esa hora de ser necesario, o transferir el dinero a otras cuentas que sí funcionen para no quedarse varado.

Además, Nequi aseguró que en esas horas sí se podrá usar la Tarjeta Nequi Visa y hasta hacer recargos y pagos por PSE, que no trabaja directamente con la aplicación.

Ante esto, si usted va a salir o sabe que necesitará dinero de Nequi en ese horario, lo mejor es que sea preventivo y tome acciones para no llevarse sorpresas durante esas horas.

