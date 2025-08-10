Nequi, la popular billetera digital utilizada por más de 21 millones de colombianos, ha anunciado una interrupción temporal de sus servicios el lunes 11 de agosto de 2025, desde las 2:30 a.m. hasta las 3:00 a.m. Durante media hora, estarán en mantenimiento para llevar a cabo una actualización técnica que ofrecerá mejoras en seguridad y funcionalidad.

Durante este paréntesis, los usuarios no podrán efectuar operaciones a través de la aplicación, esto incluye transferencias, pagos de servicios, recargas de celular, desembolsos de préstamos o envíos de dinero. Teniendo en cuenta que se llevará a cabo a una hora de baja utilización, Nequi busca minimizar su impacto en los usuarios. Sin embargo, seguirán disponibles los pagos con la tarjeta Nequi Visa y pagos a través de PSE, los cuales no necesitan ingresar a la plataforma directa.

“Este tipo de mantenimiento es fundamental para garantizar la estabilidad del sistema, prevenir problemas de conectividad y garantizar la seguridad de las transacciones de nuestros usuarios”, explicó un vocero de Nequi. En el ámbito de las ‘fintech’, es ampliamente reconocida la importancia de realizar actualizaciones que refuercen más aún la ciberseguridad, pues las amenazas tecnológicas no cesan de avanzar.

¿Por qué Nequi hace estas actualizaciones?

Desde su irrupción, las ‘fintech’ han revolucionado el sistema financiero ofreciendo soluciones personalizadas y accesibles. Pero una parte crucial de su éxito radica en mantener la confianza de los usuarios. Las actualizaciones técnicas son necesarias para reforzar la seguridad, ofrecer nuevos servicios y mejorar la experiencia del usuario. En un mundo cada vez más digital, garantizar que las operaciones sean seguras y eficientes es esencial, y es por esto que los usuarios de Nequi deben entender que estas interrupciones, aunque puedan causar algún inconveniente, son cruciales para garantizar la calidad del servicio ofrecido por la plataforma.

En resumen, esta suspensión temporal es necesaria para que Nequi siga ofreciendo un servicio competitivo y seguro a sus usuarios. Los usuarios deben anticipar las transacciones que requieran hacer durante ese lapso y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Nequi para evitar contratiempos.

