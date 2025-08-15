La divulgación de noticias en Colombia es parte del diario vivir en las conversaciones en redes sociales, por lo que hay un delicado problema que es clave para tener en cuenta entre los usuarios.

Las ‘fake news’ (noticias falsas, en inglés) son una amenaza en la que muchas veces se supone que las principales víctimas están en un rango de tercera edad debido a que no son tan cercanos al ambiente digital.

Sin embargo, cifras reveladoras dejaron sobre la mesa una alarmante realidad en el panorama nacional, al punto que el propio presidente ha sido blanco de este delicado inconveniente.

¿Cuántas personas caen en Colombia con las noticias falsas?

Un nuevo estudio de Kaspersky evidenció que un 50 % de las personas en Colombia no sabe cómo reconocer una noticia falsa o ‘fake news’, evidenciando así los riesgos que corren los usuarios cuando se conectan, navegan y se informan en la red sin cuestionamientos sobre la información que estén recibiendo. Hasta Gustavo Petro ha caído en datos falsos.

Lee También

Este resultado muestra una evolución con respecto a 2020, cuando 73 % de los colombianos aseguraba que no podría distinguir una noticia falsa de una verdadera.

Así lo refleja la investigación Lenguaje Digital realizada en América Latina por Kaspersky, en conjunto con la consultora de estudios de mercado CORPA, que también revela que más de un 93 % de los consultados en el país ha tenido acceso en el último año a una ‘fake news’.

La investigación mostró también que el 20 % de los colombianos desconoce por completo este término.

Para los especialistas de Kaspersky, el contexto en el que vivimos hoy es desafiante, pues es muy difícil diferenciar entre noticias reales, falsas y manipuladas.

“La masificación de las noticias falsas -que se esfuerzan por parecer reales- está volviéndose cada vez más convincente, especialmente a medida que el uso de audios y videos falsos generados por IA crea una confusión digital. Y no solo se ve afectada la percepción de la realidad, ya que los ataques en línea utilizan las mismas técnicas que las noticias falsas. Por lo tanto, las personas están cada vez más vulnerables en este entorno lleno de incertidumbre”, explicó Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky para América Latina.

De acuerdo al estudio, apenas un 10 % de los colombianos cree que las ‘fake news’ son solo un juego para bromear o reírse de alguna situación, mientras la gran mayoría piensa lo contrario y asegura que las noticias falsas son nocivas o, eventualmente, podrían llegar a serlo.

Un 19 % afirma incluso que se viralizan porque alguien busca dañar o perjudicar a alguna persona u organización. Sobre las consecuencias de éstas en la población, un 19 % de los colombianos coincide en que este tipo de contenido podría causar un caos en la sociedad.

¿Quiénes caen más en noticias falsas en Colombia?

Respecto al no reconocimiento de noticias falsas que circulan en Internet, los hombres en Colombia superan a las mujeres, con 50 % versus 43 %. En cuanto a las edades de los consultados, el sondeo mostró que son los jóvenes de entre 25 y 34 años, quienes han tenido mayor acceso a contenido falso (80 %).

“Este nuevo estudio evidencia que muchos latinoamericanos siguen confiando sin cuestionar lo que ven en Internet y eso puede tener consecuencias graves tanto en lo personal como en lo profesional. Si bien hay un avance en comparación a 2020, cuando el 70 % de los usuarios no reconocía una noticia falsa, esto no es suficiente frente para enfrentar los riesgos digitales de la actualidad. Las ‘fake news’ no solo afectan la reputación de personas o instituciones; también pueden ser usadas como anzuelo por ciberdelincuentes para engañar a usuarios desprevenidos y hacerlos caer en estafas financieras o incluso, en usarlos para realizar fraudes que afecten a las empresas para las que trabajan”, aseguró Fabio Assolini.

Si bien el panorama sigue siendo complejo, es posible reducir el impacto de las ‘fake news’. Hoy existen más recursos, herramientas y conocimientos al alcance de los usuarios para identificar contenidos falsos y navegar de forma más segura. Fomentar el pensamiento crítico, contrastar la información y adoptar buenos hábitos digitales puede marcar una gran diferencia.

¿Qué hacer para no caer en noticias falsas?

Para evitar propagar noticias falsas y en especial, no caer en estafas o engaños que se aprovechan de las ‘fake news’, los especialistas de Kaspersky recomiendan:

Tener cuidado en la búsqueda de información: recurrir únicamente a fuentes oficiales de noticias. Investiga si son creíbles, por ejemplo, ¿son reales, tienen una buena reputación, están escribiendo sobre su área específica de especialización y tienen una agenda particular?

recurrir únicamente a fuentes oficiales de noticias. Investiga si son creíbles, por ejemplo, ¿son reales, tienen una buena reputación, están escribiendo sobre su área específica de especialización y tienen una agenda particular? Estar alerta ante anuncios en redes sociales: ojo con aquellos que parecen demasiado buenos para ser verdad probablemente lo son. No hagas clic en enlaces de fuentes dudosas y si decides hacerlo no reveles información personal o confidencial.

ojo con aquellos que parecen demasiado buenos para ser verdad probablemente lo son. No hagas clic en enlaces de fuentes dudosas y si decides hacerlo no reveles información personal o confidencial. Revisar otras fuentes: verificar si hay otras noticias o medios de comunicación de buena reputación informando sobre la historia y si se citan fuentes creíbles dentro de la historia.

verificar si hay otras noticias o medios de comunicación de buena reputación informando sobre la historia y si se citan fuentes creíbles dentro de la historia. Comprobar los hechos: las noticias creíbles incluirán muchos hechos: datos, estadísticas, citas de expertos, etc. Si faltan, pregúntate por qué. Los informes con información falsa a menudo contienen fechas incorrectas o cronogramas alterados.

las noticias creíbles incluirán muchos hechos: datos, estadísticas, citas de expertos, etc. Si faltan, pregúntate por qué. Los informes con información falsa a menudo contienen fechas incorrectas o cronogramas alterados. Comprobar si es una broma: los sitios web satíricos son populares y, a veces, no siempre está claro si una historia es solo una broma o una parodia. Revisa el sitio web para ver si es conocido por la sátira o la creación de historias divertidas.

Asegurarse de que la computadora este al día con todas las actualizaciones de software (navegadores, plug-ins, parches de seguridad). Instalar en los equipos conectados a internet una solución robusta de seguridad como Kaspersky Premium, que puede proteger datos personales, advertir sobre sitios web peligrosos y notificar si información personal ha sido comprometida.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.