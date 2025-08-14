WhatsApp está probando nuevas funciones para mejorar la experiencia de sus usuarios en el sistema operativo móvil Android. Entre ellas, destaca ‘Writing Help’, una herramienta que integra inteligencia artificial para ofrecer sugerencias de redacción antes de enviar mensajes. Esta función se encuentra disponible solo para un grupo reducido en la versión beta 2.25.23.7.

Según explicó la compañía, ‘Writing Help’ utiliza la tecnología de Meta AI para proponer alternativas en diferentes tonos: profesional, divertido, solidario, parafraseado o corregido. El sistema busca que cada usuario pueda adaptar su mensaje al contexto deseado, ya sea laboral o personal.

La privacidad es uno de los pilares del servicio, por lo que ningún mensaje se vincula a la identidad del usuario ni queda almacenado en servidores. El procesamiento se efectúa de manera privada y, si la persona no acepta ninguna sugerencia, el texto permanece en el dispositivo sin ser transmitido.

El funcionamiento es sencillo. Meta comentó que al escribir un mensaje con tres o más palabras, el ícono de ‘stickers’ se sustituye por uno de bolígrafo. Al tocarlo, se despliegan propuestas de mejora creadas por la inteligencia artificial. Solo si se elige una de ellas, la solicitud viaja cifrada y de forma anónima para recibir alternativas.

En cada mensaje, ‘Writing Help’ ofrece al menos tres versiones, adaptadas a la necesidad comunicativa. Esa herramienta puede ser útil para enviar un texto profesional, corregir errores ortográficos o añadir un toque de humor en conversaciones informales. En ningún caso el sistema modifica el mensaje de forma automática.

En cuanto a la disponibilidad, WhatsApp informó que ha optado por un despliegue gradual. La compañía busca evaluar el rendimiento, recopilar opiniones y definir ajustes antes de ampliar el acceso a más usuarios.

Además de esta función, la aplicación está probando un nuevo control para gestionar la visibilidad del enlace de invitación a grupos. Hasta ahora, solo los administradores podían acceder a este enlace, pero con la beta 2.25.23.5 se habilita la opción de decidir si todos los miembros pueden verlo o si sigue protegido.

Este cambio podría agilizar el ingreso de nuevos integrantes en grupos grandes, como los creados para eventos, clases o campañas. La opción está desactivada por defecto y solo se activa si el administrador lo decide.

Como medida de seguridad, según la compañía, si el administrador deshabilita la función después de haberla activado, el enlace se modifica automáticamente, impidiendo el acceso a quienes lo recibieron anteriormente. Así, se mantiene el control sobre la privacidad y la gestión del grupo.

