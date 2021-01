green

No vino Jesús, pero sí el diablo

Esta semana, una secta religiosa de Barranquilla esperaba la segunda venida de Jesús de Nazaret directamente a Colombia, el pasado jueves 28 de enero, pero como era de esperarse, el nazareno no apareció y en cambio varios miembros del culto quedaron mal de salud debido a un prolongado ayuno y sin plata, pues algunos miembros regalaron sus pertenencias creyendo que Jesús se los llevaría.

También quedaron con los crespos hechos, pues nada sucedió. Incluso, las autoridades estaban vigilantes por si se presentaba un suicidio colectivo, pues nunca se sabe qué puede pasar con este tipo de fanatismos.

El que sí vino, al parecer, fue el diablo, o por lo menos eso aseguran los habitantes de una zona de Córdoba, que presuntamente vieron a Lucifer en una foto que alguien les tomó a unos niños que jugaban fútbol.

En la imagen de los niños, entre las sombras, se observa a una silueta de un hombre de capa que camina hacia el campo de fútbol. La foto causó estupor y ya nadie quiere ir allí a jugar fútbol… o por lo menos no a esa hora de la tarde.

EE. UU., en alerta por terrorismo doméstico

El Departamento de Seguridad Interior de EE. UU. publicó por primera vez una alerta antiterrorista por amenazas provenientes de “extremistas violentos” que buscarían hacerle daño a Joe Biden y su cohorte.

“El terrorismo nuclear y radiológico ha sido parte de la ideología apocalíptica de los supremacistas blancos durante décadas”, dice Jayita Sarkar, profesora de la Universidad de Boston.

Dicha aseveración cobra relevancia en la actualidad, cuando supremacistas blancos advertidos por el nuevo presidente Joe Biden amenazan con hacerle la guerra por derrotar Donald Trump.

Las autoridades judiciales inculparon a un partidario de Donald Trump luego que en su empresa se hallaran 5 bombas artesanales que según el acta de acusación iban a ser empleadas para atacar a demócratas.

La docente de la Universidad de Boston escribió en The Washington Post que se tienen informes de que grupos neonazis en EE. UU. han intentado acceder a material radiactivo y biológico, con el propósito de dañar.

Mujer fue obligada a regresar a la oficina y se contagió de COVID-19

Trabajadores de Reino Unido están preocupados porque el gobierno no dicta lineamientos claros en cuanto a qué protocolos de bioseguridad deben implementar para las personas que comparten el sitio de trabajo.

Sindicatos de trabajadores hacen un llamado al gobierno de Boris Johnson para que emita una orden de que solo vayan a trabajar de forma presencial los empleados de trabajos esenciales, y que hagan entender a los empleadores de otras empresas que si pueden hacer que sus empleados laboren desde casa, lo hagan.

Camionero se quedó sin frenos

Una muestra de habilidad de manejo la dio el conductor de un camión de gaseosa en Bucaramanga, que cuando se quedó sin frenos comenzó a golpear árboles de una avenida hasta que se pudo detener.

La calmada y precisa acción del conductor evitó que la falla mecánica causara una posible tragedia, si se tiene en cuenta que transitaba por una de las vías principales de ‘la ciudad de los parques’.

Comerciantes no aguantan más cuarentenas

Fueron desgarradores los testimonios de mujeres cabeza de familia en Suba mostrados por Noticias Caracol.

Estas mujeres, que viven de sus negocios, le reclaman a la alcaldesa Claudia López que la ciudad y la actividad de comercio ya no aguantan más restricciones.

“Los bancos no dan espera, los arriendos no dan espera… el hambre no da espera”, dijo una mujer, entre lágrimas. De la Alcaldía no ha habido respuesta a este interrogante de los comerciantes, no solo de Suba, sino de todos los barrios (UPZ) que experimentan cierres por los altos índices de contagio por coronavirus.

Tasa de desempleo en Colombia está disparada

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló este viernes que la cifra total de desempleo correspondiente al 2020 fue de 15,9 %, lo que representa un aumento de 5,4 puntos porcentuales frente al 2019 (10,5 %); eso a su vez significa que en el país hay 19,84 millones de desocupados.

El principal culpable de esta debacle fue el coronavirus, lo cual no quiere decir que no haya otras razones, lo que afectó a sectores como el comercio y la reparación de vehículos, las actividades artísticas, el entretenimiento, la recreación, los servicios, la administración pública y la defensa.

Neiva, Ibagué, Cúcuta y Florencia fueron las ciudades con las tasas de desocupación más altas en el país.

KFC borró trino en el que se burlaba de Duque

KFC publicó un trino con el que se burló del presidente Iván Duque por el error que cometió esta semana durante la ceremonia en homenaje al fallecido ministro de Defensa Carlos Holmes.

“Así lo vi, así lo conocí… así lo querí”, esas fueron las palabras por las que cientos de cientos de internautas lo hicieron tendencia en Twitter; incluso, la etiqueta #AsíLoQuerí también se popularizó en esa red social.

Con base en esto, la cadena de pollos quiso sacar provecho del error y publicó unas imágenes publicitarias para Internet en las que aparecía destacado el hecho.

