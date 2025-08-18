Un turista proveniente de Italia fue encontrado muerto en un hostal del barrio Getsemaní, en Cartagena, la tarde del sábado 16 de agosto. La víctima fue identificada como Celik Mehmet, de 37 años, quien se hospedaba en el lugar mientras adelantaba actividades turísticas en la capital de Bolívar.

De acuerdo con la información entregada por el personal del hostal, Mehmet no había reportado ningún tipo de malestar de salud durante su estadía y, por el contrario, se encontraba recorriendo el centro histórico de la ciudad en los días previos a su fallecimiento. La noticia sorprendió tanto a los administradores del alojamiento como a otros huéspedes.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que en el cuerpo no se encontraron signos de violencia ni indicios de que hubiera sido víctima de un delito. Por esta razón, el caso fue puesto en manos de las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido, según relató El Tiempo.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantarán los estudios correspondientes para determinar la causa exacta de la muerte. Estos exámenes forenses serán clave para establecer si el ciudadano europeo sufrió una complicación médica repentina o si existieron otras circunstancias.

