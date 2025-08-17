Cartagena sigue siendo una de las ciudades más turísticas de Colombia, pues mes a mes llegan cientos de personas de todo el mundo a recorrer sus calles llenas de historia, tradición y cultura, además de visitar la playa en un clima que es bastante llamativo.

Sin embargo, pese a eso, los comerciantes locales siguen siendo noticia por los abusos a los turistas, pues elevan sus precios en grandes cantidades para ganar más y aprovecharse de la condición de que ganan en otra moneda.

No obstante, aunque eso es una constante, lo que pasó en las últimas horas fue la tapa de todo, ya que ahora no solo cobran más en los establecimientos comerciales, sino que les hacen vivir una pesadilla a los turistas en medio del mar.

Qué pasó con los turistas en Cartagena

Una pareja de mexicanos comentó, en diálogo con Noticias RCN, que habían pasado un gran día en una de las islas cercanas a la capital del Bolívar, pero en el regreso vivieron una pesadilla.

Según contó la pareja, ellos ya estaban montados en una lancha para el regreso a la ciudad, pero de la nada los hicieron cambiar a otra en la que iban completamente solos. Cuando ya estaban lejos de la isla, las personas encargadas detuvieron la lancha por completo y les dijeron que tenían que pagar 1’800.000 pesos para continuar el recorrido.

“De regreso, en altamar pararon la lancha y nos dijeron que teníamos que pagarles 1.800.000 pesos; les dijimos que ya habíamos pagado 80 mil pesos colombianos por este viaje de regreso… pero nos dijeron que eran 1’800.000 mil pesos por usar la isla por usar la playa”, dijo la mujer.

Y su acompañante, agregó: “Fueron tres personas, entre ellas una mujer. Pararon el barco en altamar y nos exigieron que les pagáramos 1’800.000 pesos. Mi amiga se puso a llorar, porque le conté lo que a mí me había pasado en Medellín”.

Ante la negativa de pagar, los encargados los dejaron a la deriva por 10 o 15 minutos y dijeron que hasta que no pusieran la tarjeta de crédito en el datáfono, no seguían el camino.

“Estamos denunciando un robo, un secuestro, y una extorsión en altamar. Tenemos todas las evidencias: es una lancha de color azul, con franjas negras, letras cursivas amarillas, y toldo azul. Nos dijeron que en esa lancha viajaríamos. Luego que teníamos que pasar por otros viajeros a otro embarcadero, más delante, pero nadie más se subió”, concluyó la pareja.

Finalmente, cuando pagaron, la lancha volvió a moverse y apenas llegaron a otra isla, fueron corriendo en búsqueda de la Policía, pero no pudieron dar con la captura de estos personajes.

Por lo pronto, la pareja regresó a Bogotá para terminar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, pero hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta acerca de cómo recuperar el dinero.

Desafortunadamente, este tema de los abusos es algo que desde la Alcaldía no han podido controlar y por eso la ciudad está cogiendo tan mala fama en el ámbito internacional.

