Hace unas semanas, el campeón del mundo con España Iker Casillas sorprendió a sus aficionados porque subió varias fotografías en Cartagena, pues, como él mismo dijo, esta ciudad lo cautivó y por eso ha venido algunas veces.

Sin embargo, todo indica que no se trataba solo de la cultura, el clima o el paisaje, sino una “amistad” con una colombiana con la que había congeniado bastante bien, Juliana Pantoja.

Es más, pese a que Casillas no publicó nada en su momento con esta mujer, ella sí compartió varias fotografías con el exjugador, mostrando que esa amistad estaba un poco más escalada.

Qué pasó con Juliana Pantoja e Iker Casillas

Desde entonces, el exjugador del Real Madrid ha estado en el centro de discusión, especialmente en España, ya que los programas de chisme lo han cogido de tema durante todos estos días.

Esta situación molestó de gran manera a Casillas, quien subió una publicación a sus redes sociales hablando del tema, pero hubo una frase que aclararía todo: “Soltero desde hace 4 años”.

Me voy a 🇨🇴. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión.

🇪🇸 is different — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 12, 2025

Debido a esta situación, Juliana Pantoja fue invitada al programa ‘TardeAR’ y la discusión creció mucho más, ya que la colombiana aseguró que, primero, sí hubo algo más que una amistad, y segundo que ahora Casillas está obsesionado con ella, por más de que ella lo bloqueó de todos lados.

“Yo, como muchas chicas, estamos muy cansadas de que se nos niegue cuando existen pruebas que corroboran la existencia del vínculo”, comenzó diciendo Pantoja.

Y agregó: “Hasta el día de hoy, 11 de agosto, está obsesionado conmigo. Lo bloqueé en WhatsApp e Instagram y el sábado me escribió por TikTok para preguntarme por qué lo había bloqueado. Hay capturas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tardear (@tardeartv)

Finalmente, la colombiana aseguró que en la relación nunca hubo nada más a parte de besos, pero no porque él no quisiera, según explicó, sino por “cuestiones de higiene”.

Lo cierto es que Casillas no ha dicho nada más acerca de esta entrevista, pero todo pinta que será una noticia de largo aliento mientras cada uno da sus puntos de vista.

