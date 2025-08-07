El reconocido actor colombiano Andrés Parra, famoso por su interpretación de Escobar en ‘El patrón del mal’, sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una fotografía junto a su nueva pareja. Aunque suele mantener su vida privada lejos del ojo público, esta vez decidió mostrar una faceta más personal y sentimental, generando cientos de reacciones entre quienes lo siguen.

(Vea también: “No extraño a mis hijos”: Andrés Parra hace reveladoras declaraciones sobre la paternidad)

La imagen, publicada en su cuenta de Instagram, dejó ver al actor en una actitud amorosa y sonriente junto a Juliana Rivera Gaviria, quien sería su actual novia. La pareja aparece disfrutando de un viaje juntos, en un ambiente relajado y romántico, lo que inmediatamente despertó la curiosidad de muchos internautas.

No solo por la novedad de la relación, sino también porque en entrevistas anteriores, Parra había sido muy abierto al hablar de su preferencia por las relaciones no tradicionales sino más abiertas.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrés Parra (@soyandresparra)

Durante años, Andrés Parra expresó que tras haber pasado por diversas decepciones sentimentales, decidió replantearse la manera en que concebía las relaciones amorosas. Luego de su divorcio de la periodista Diana Cáliz —con quien estuvo casado por ocho años— el actor aseguró que comenzó a interesarse en el concepto de las relaciones abiertas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrés Parra (@soyandresparra)

Según él, este modelo le ofrecía un espacio donde predominaban la libertad, la confianza mutua y el respeto por la autonomía del otro, valores que, desde su perspectiva, eran más importantes que la exclusividad sentimental.

Una relación abierta, cabe recordar, es aquella en la que las personas involucradas acuerdan la posibilidad de mantener vínculos emocionales o íntimos con terceros, sin que eso se considere traición.

La reacción del público fue diversa. Algunos celebraron que el actor haya encontrado el amor nuevamente, mientras que otros no tardaron en recordarle sus declaraciones pasadas sobre su postura frente a la exclusividad en las relaciones de pareja.

Incluso, algunos usuarios comentaron en tono de burla: “¿Y las relaciones abiertas qué?” o “Ya se le olvidó lo que predicaba”. Sin embargo, hay quienes defendieron al actor, argumentando que las personas cambian, evolucionan y tienen derecho a vivir el amor de distintas maneras a lo largo de su vida.

¿Quién es Juliana Rivera, la nueva pareja de Andrés Parra?

Según se ha conocido, Juliana Rivera Gaviria es una relacionista pública oriunda de Medellín, quien vive en Miami. La mujer se dedica a la organización de eventos sociales y empresariales. Además, es madre de dos hijos, quienes son el centro de su vida. Aunque no es una figura mediática, su presencia junto al actor ha captado gran atención en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juliana Rivera Gaviria (@julianarivera91)

Ambos se ven muy compenetrados en las imágenes que el actor compartió, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un nuevo capítulo amoroso para Parra, alejado de los esquemas no convencionales que defendía en el pasado. Aunque él no ha hecho declaraciones públicas al respecto, su publicación deja ver que se encuentra en una etapa de plenitud emocional.

Lo cierto es que Andrés Parra ha vuelto a ser noticia no solo por su carrera actoral, sino por su vida sentimental, y el debate sobre las formas de amar, una vez más, se pone sobre la mesa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.