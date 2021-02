Margarita Rosa de Francisco, que hace unos meses dijo que estaba en proceso de “mamertización” (“estudiar lo que propone Petro”), dejará su posición bien clara cuando lea un manifiesto de la denominada izquierda.

La noticia la confirmó el senador Gustavo Bolívar en Blu Radio, donde incluso confesó que le propusieron a la actriz que integrara las listas de la coalición que se hará entre el Polo Democrático, la Colombia Humana y otros partidos minoritarios (con el fin de tener mayorías en el Congreso), pero ella no ha contestado.

“Nosotros quisiéramos [que Margarita Rosa estuviera en la lista], pero ella no nos ha dado el sí. Nos está acompañando en el proceso. Ella va a leer la proclama con la que se lanza las listas que llamamos del pacto histórico”, manifestó el congresista, que por estos días anunció que está vendiendo su casa de Miami para pagar deudas.

No obstante, la artista, que escribió una fuerte columna contra Luis Carlos Sarmiento Angulo, aclaró en su Twitter , como se aprecia a continuación, que su interés en la política es como ciudadana, y no porque esté interesada en ocupar algún cargo público.

Les aclaro a los medios que lean esto: la política solo me interesa como ciudadana común y corriente. No quiero cargos públicos. No estoy capacitada para eso. Por favor, no se imaginen más esa ridiculez. Ya lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Quiero ser estudiante. Nada más.

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 11, 2021