Gustavo Bolívar aseguró en Semana que una de las cosas que está vendiendo es una casa en Miami, Estados Unidos, que le ayudará a pagar las deudas que tiene en el país, y que además le permitirán terminar un parque acuático en Girardot (Cundinamarca), del que espera vivir.

La lujosa casa del senador, que se puede apreciar por encima en las siguientes dos fotos, está avaluada en más de 3.000 millones de pesos y es parte de los bienes que ha conseguido por su trabajo como libretista, según ha dicho.

“Yo no soy apegado a las cosas, pero ya tengo unas deudas en Colombia que están andando y eso se va multiplicando a diario, entonces me toca salir de eso”, declaró Bolívar.

Pero es que además, contó el senador que en Pulzo dijo que el sueldo de congresista “tampoco es tan alto”, durante la crisis del coronavirus se quebró un hotel que tenía en Girardot; tuvo pérdidas, aseguró, de más de 1.000 millones de pesos, por los 9 meses que lo tuvo que cerrar.

Por eso, con la venta de su casa de Miami espera terminar el parque acuático, que tiene “botado desde que entró a la política”, para con las ganancias que este le dé pueda recuperarse de los problemas financieros.

“Yo tenía todo esto planificado, pero la pandemia nos quebró el hotel. Vendo la casa, pagó las deudas y terminó el proyecto. Todo estaba andando con el hotel funcionando, pero con la pandemia nos dejó pérdidas”, aseguró.

Finalmente Bolívar, que aceptó su error al decir que los venezolanos regularizados podrían votar, dejó en duda si volverá al Congreso en el 2022, pues no sabe si sus ahorros le alcancen para asumir 4 años más en el parlamento.

“Yo ingrese a la política en 2018; venía de unas ganancias fabulosas en el sector privado. Eso hizo que yo tuviera un rol de gastos altísimos, que se mantiene, pero los ingresos ya desaparecieron. Estoy básicamente haciendo uso de mis ahorros y no alcanzan para 8 años. Me ha tocado salir a vender cosas; afortunadamente el problema es de liquidez y no de quiebra“, manifestó.