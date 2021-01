green

La respuesta que dio el senador Gustavo Bolívar tiene que ver con la propuesta que había hecho para que se les rebajara el sueldo a los congresistas, y por eso en entrevista con Pulzo se le preguntó si era un tema populista o una medida necesaria en medio de la crisis que afronta el país.

“No importa si el proyecto es populista o no, pero hay que hacerlo […] me he dado cuenta de que tampoco es que ganemos mucho, porque hay muchos descuentos y sé que la vida de congresista es cara. No critico el alto salario de los congresistas, sino la brecha”, dijo Bolívar, en una primera exposición del tema.

Como segundo argumento, el senador manifestó que mientras una gran mayoría de colombianos gana un salario mínimo de 908.526 pesos, algo que considera es “tan poquito”, los congresistas reciben “40 veces esa brecha”, alrededor de 34 millones de pesos mensuales (más el derecho a camioneta blindada).

“Si hoy, los colombianos ganaran como salario mínimo 2 millones de pesos, me parece que sería correcto el sueldo de un congresista, porque estaríamos hablando de 16 veces, que es más o menos un promedio mundial”, explicó.

Bolívar hizo un comparativo de los salarios de congresistas en varios países con lo que se ganan los de Colombia, y su conclusión es que acá “ganan 40 veces más que un empleado y trabajan 40 veces menos”.

“Nosotros sesionamos martes y miércoles, a veces jueves cuando hay extras, y trabajamos 8 meses al año. Eso es una injusticia”, finalizó.

Gustavo Bolívar habla del supuesto plan de Cuba para interferir en Colombia

Otros temas de los que habló el senador Bolívar en Pulzo fue del supuesto plan que tendría Cuba para interferir en Colombia, específicamente en las elecciones presidenciales del 2022, según documentos que fueron publicados el fin de semana y a los que él señaló como “un informe baboso”.

“Esos son sofismas. Siempre aparecen. El fantasma de hace cuatro años fue Venezuela, y ahora quieren poner como fantasma a Cuba. No hay tal injerencia”, aseguró.

Gustavo Bolívar y la renuncia de Ángela María Robledo a Colombia Humana

Además de eso, Bolívar explicó que la salida de Ángela María Robledo no estaría motivada con el argumento que ella dio: que se estaría quedando “sin espacio político” en la Colombia Humana.

“Yo le expresé que no creía que fuera cierto que a ella se le hubiera maltratado dentro del movimiento, y más de lo que dice que en Colombia Humana no hay espacio para el feminismo ni para las mujeres. Eso no es verdad”, puntualizó.