El senador Gustavo Bolívar se refirió al informe, que publicó la revista Semana, en medio de una entrevista con Pulzo, y le restó importancia a esta denuncia que ha sido calificada como un secreto que deja “al descubierto la indebida estrategia de injerencia de Cuba en Colombia”.

“Esos son sofismas. Siempre aparecen. El fantasma de hace cuatro años fue Venezuela, y ahora quieren poner como fantasma a Cuba. No hay tal, y se lo digo porque estoy en reuniones y metido en esta campaña. Aquí no hay cubanos ni injerencia de Cuba, no debería haberla, no tienen cómo hacerlo”, aseguró el senador.

Bolívar se refirió directamente al informe que publicó ese medio de comunicación bajo el rótulo de “confidencial”, y le restó importancia al decir que no encontró evidencias como para generar una alerta nacional.

“Si uno lee el informe de Semana, que lo leí y me parece bastante baboso, no hay una sola denuncia concreta […] puros lugares comunes. Bastante pobre el informe, y reto a alguien a que lo lea y me diga dónde hay una evidencia concreta”, agregó.

Al final, el senador Bolívar aseguró, a este medio, que no cree que “Cuba o Venezuela vengan a decir cómo gobernar un país tan complejo” como Colombia, aunque aceptó que “puede haber coincidencias, como las hay con el capitalismo”.

Gustavo Bolívar y otras reacciones a informe sobre supuesta injerencia de Cuba

Aunque el senador envió un mensaje de tranquilidad y dijo que “no hay” tal amenaza, la senadora Paloma Valencia cree lo contrario y es que “Cuba quiere imponer un modelo político y económico” en el país.

“Usa estrategias en sus intentos de imponer un modelo económico en otras naciones, violando los tratados internacionales”, dijo Valencia en La FM, en donde reconoció que apenas se enteró de esta denuncia por publicaciones de medios de comunicación.

Otro que reaccionó a este informe fue el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que en su cuenta de Twitter compartió un artículo del diario Juventud Rebelde, en donde quedó consignada la postura del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba.

El Movimiento se refirió al tema como una “desafortunada publicación que, sin rigor periodístico, reproduce los calumniosos señalamientos formulados al parecer por los organismos de inteligencia del Estado Colombiano”.

Repudia Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba calumnias contra la isla caribeña #CubaViva https://t.co/AM8mUPDgRD — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 18, 2021

Este video recoge la reacción del senador Bolívar frente a la pregunta de si cree que Cuba tiene un plan para interferir en las elecciones de 2022 en Colombia.