green

Gustavo Bolívar fue objeto de todo tipo de críticas por la opinión que entregó luego de conocer el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV) anunciado por Iván Duque, con el que el Golbierno pretende ayudar a las familias del vecino país que están en el territorio nacional.

El senador de la Colombia Humana incluyó una información falsa en su publicación. En ella, el congresista aseguró que el presidente les ofrecía nacionalidad a los venezolanos en Colombia porque el otro año habrá elecciones presidenciales, dando a entender que el uribismo pretendía contar con el apoyo de esos migrantes que sean regularizados.

Sin embargo, Bolívar estaba completamente equivocado ya que la medida que anunció Duque no les dará derecho al voto en las elecciones presidenciales del próximo año a los migrantes venezolanos, ni tampoco nacionalidad. Los ciudadanos del vecino país que quieran regularizarse deberán esperar cinco años, como cualquier extranjero, para poder optar por la residencia permanente que sí les permitiría votar. (Vea también: ¿Venezolanos podrán votar?, y más respuestas sobre regularización de migrantes en Colombia)

Es por eso que Bolívar reconoció su error y ofreció disculpas, aunque insistió en que él no es xenófobo, como muchos pensaron ayer luego de su publicación. “Ofrezco disculpas por este trino, que no es xenófobo porque nunca lo he sido, pero sí tiene una imprecisión a cerca de la cedulación”, escribió en su cuenta de Twitter el senador.

El anuncio de Duque sobre la regularización de los migrantes ha sido ampliamente elogiado desde la tarde del lunes. De hecho, el senador Gustavo Petro, uno de sus más férreos opositores, se mostró de acuerdo al respecto. El diario estadounidense The New York Times también catalogó como histórico el Estatuto presentado por el mandatario, con el que se les permitirá a los venezolanos en Colombia, hasta ahora indocumentados, acceder a salud, educación y trabajo.

Esta fue la publicación con la que Bolívar se retractó de lo que aseguró en torno a la regularización de los migrantes venezolanos: