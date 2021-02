Una de las que envió un mensaje para felicitar al Gobierno y al presidente Iván Duque fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, pues considera que el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV) es un “acto de solidaridad” que les permitirá acceder a los servicios básicos “y que contribuyan a la economía del país”.

La coordinadora de la ONU Colombia, Jessica Faieta, dijo que este anuncio beneficia a unos 1,7 millones de venezolanos migrantes y refugiados, y anunció que desde la organización “acompañan este esfuerzo”.

A este anuncio se sumó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que resaltó que este anuncio “se produce en un momento en el que el país enfrenta los implacables impactos sanitarios y económicos de la pandemia de la COVID-19”, y señaló que la inclusión de los refugiados venezolanos “contribuirá al proceso de la recuperación de la pandemia”.

El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, le agradeció al presidente Duque “en nombre de los venezolanos” por “ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la dictadura y ayudar” a los migrantes con esta protección temporal.

Periodistas y políticos venezolanos contrarios al régimen de Nicolás Maduro también se sumaron a los mensajes de felicitación al jefe de Estado colombiano, y esperan que “otros países hagan algo similar” con los migrantes que están en sus territorios.

En cuanto a Colombia, hubo quienes opinaron de forma positiva tras el anuncio de Duque, aunque también se escucharon mensajes de alerta porque, supuestamente, este beneficio buscaría “usar electoralmente” a los migrantes.

Algunas personas no entendieron el sentido de este tuit y lo aclaro. No dice en ninguna parte del texto que estoy en desacuerdo con que se regularice a los migrantes venezolanos. Solo pido que no sean usados electoralmente.

hemos sido abanderados de su inclusión sin atenuantes. https://t.co/xkhkDxET8s

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 9, 2021