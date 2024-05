En la noche de este miércoles 15 de mayo se presentó una nueva e intensa discusión Alfredo y Julián Trujillo, al punto de que se encararon y estuvieron muy cerca de agredirse físicamente dentro de ‘La casa de los famosos’.

Al parecer, todo se desató por un acuerdo al que no pudieron llegar los participantes que están en el cuarto del exilio, relacionado con la persona que dormiría en una cama junto a Martha Isabel Bolaños (la única mujer que está en dicho espacio).

Según explicó Trujillo, el deseo de Martha Isabel era que él durmiera con ella, mientras Alfredo, ‘Pantera’ y ‘Melfi’ se rotaban entre ellos para dormir en la otra cama doble y en el piso (dos en la cama y el otro en el suelo).

Esto no les pareció justo a los integrantes del ‘Team Papilla’, quienes le reclamaron a Bolaños y Trujillo expresando que todos los hombres de la habitación debían rotar para tener la posibilidad de dormir en camas. Sin embargo, los participantes del ‘Team Galáctico’ no estuvieron de acuerdo y esto desencadenó la discusión.

¿Cómo fue el agarrón entre Julián Trujillo y Alfredo en ‘La casa de los famosos’?

Aunque en redes sociales no se compartió el inicio de encontrón entre el actor y el creador de contenido, sí se viralizó un video en el que quedó captado el fuerte cruce que hubo entre ambos.

—Bájale a tu actitud. Segunda vez que me hablas así. Tercera vez y no respondo. Te la voy a tirar plena porque tú no eres mi papá para que me hables así— aseguró Alfredo, señalando a Trujillo a la cara.

—¿No respondes qué? — preguntó Martha Isabel Bolaños, a quien Alfredo le pateó parte de su ropa hace unos días.

—¿Soy el próximo Omar [Murillo] o qué?— indagó Trujillo, abriendo sus brazos.

—Siempre quieres hablar que eres el más caballeroso, pero a mí me respetas— respondió Alfredo en un tono airado.

—Y tú también me respetas— agregó Julián Trujillo, molesto por lo que estaba ocurriendo.

—Gran mari… Viene a hablarle a uno como si uno fuera qué, ¿un peladito o qué?— insistió Alfredo en un comentario que le hizo a ‘Melfi’.

Después del careo que se dio entre los participantes, Martha Isabel Bolaños y ‘Pantera’ dialogaron a un costado sobre el tema, pero la actriz se mostró firme en su opinión y reiteró que solo iba a dormir con Julián.

“Mientras Julián esté aquí, él va a dormir conmigo. Rótense entre ustedes tres. ‘Pantera’ no tiene que dormir todos los días en el piso”, aseguró la vallecaucana.