Daniela Ospina, conocida por su franqueza en redes sociales, compartió una anécdota que dejó a más de uno reflexionando sobre la crianza y la responsabilidad de las madres.

Mientras se dirigía a recoger a su hija Salomé Rodríguez al colegio, Ospina se dio cuenta de un error: ¡se había olvidado de darle dinero para una excursión escolar! En un acto de transparencia, decidió compartirlo con sus seguidores, anticipando con nerviosismo la reacción de su hija.

“Tengo miedo, mentiras, no tengo miedo, lo que pasa es que estoy yendo a recoger a ‘Salo’ al colegio y me dijo 80 mil veces que debía llevar algo de dinero porque iba para una pequeña excursión y se me olvidó dárselo. Me imagino la cara que va a hacer”.