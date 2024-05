‘Aleja’ Martínez, integrante del equipo Omega, se consagró como la ganadora de la edición 2023 del ‘Desafío’, junto a ‘Sensei’, cada uno se llevó a casa el premio individual de 400 millones de pesos cada uno.

Martínez, reveló hace un tiempo, que ella y ‘Sensei’ habían compartido en varios eventos de competencia en el país. Recientemente, la excompetidora en entrevista con ‘La Red’ reveló que en un viaje que hicieron a Villavicencio la relación se fracturó cuando ellos regresaban a Bogotá en carro.

Martínez contó a ese medio:

“Yo iba manejando y al momentico todos se quedaron dormidos. Yo seguí conduciendo y todo bien. Había mucho trancón, pero ya estábamos llegando al último peaje para entrar a Usme y ‘Sensei’ se despertó, entonces me preguntó si me ayudaba a manejar y yo le dije que no. Él siguió acomodándose, pero no pudo seguir durmiendo y me dijo: ‘Ven, bebé. Cambiemos y yo te ayudo que yo ya dormí’. Entonces nos cambiamos”, explicó Aleja.