El pasado viernes, ‘Aleja’ se convirtió en la segunda competidora eliminada del equipo Omega y del ‘Desafío The Box’. Pese a que estuvo cerca de salvarse, finalmente dejó el ‘reality’ en el final de la primera fase del concurso.

Por tal motivo, este lunes estuvo como invitada en el programa ‘Día a Día’, donde contó varios temas de su vida personal, entre ellos la enfermedad que tuvo hace unos años y que prendieron sus alarmas.

“Hace unos 3 o 4 años en unos exámenes rutinarios me salió una infección en la sangre, más exactamente hepatitis C. Obviamente me estresé mucho porque no sabía nada del tema. Fueron unos días muy duros y comencé a hacerme más exámenes”, aseguró la modelo de 24 años en el mencionado programa.

Aunque en un principio todo fue confusión y preocupación, un día se dio cuenta que en un examen médico ya no le aparecía ninguna anomalía. Según indicó, su mismo cuerpo eliminó la enfermedad.

“Volví y me hice exámenes y tenía era secuelas de la enfermedad en mi cuerpo, por lo que a veces salían alterados. La alcancé a tener, pero mi cuerpo la eliminó. No tuve síntomas, pero me informé y resulta que con el tiempo la única forma de curarse es haciendo trasplante de hígado, entonces estaba súper preocupada. Las únicas personas a las que les confié todo fueron a mi mamá y a una tía. Me dio mucho miedo”, agregó la exparticipante del ‘Desafío’.

En el programa matutino de Caracol Televisión consultaron a un médico especialista y este dio una explicación de lo que pudo haber pasado con Alejandra Martínez.

“Las hepatitis pueden presentar en un cuadro agudo que se hace muy asintomático y el cuerpo mismo lo resuelve. Lo que le pasó a Aleja fue que pudo estar en contacto con el virus en algún momento de su vida, en algún procedimiento odontológico, un tatuaje, una transmisión sanguínea, en fin”, comentó el doctor.

El doctor fue enfático en mencionar que solo el 10 % de los pacientes logran curarse solos y crear anticuerpos, por lo que muy seguramente cuando le hacían los exámenes a la también deportista le salían las defensas que había creado y eso no era un mal diagnóstico.