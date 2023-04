Además de las diferentes pruebas que enfrentan los participantes en el ‘Desafío the box‘, que van evidenciando las capacidades de cada uno de ellos, en el ‘reality’ de Caracol Televisión los desafiantes también aprovechan para hablar de sus historias de vida y cómo, pese a los obstáculos, han podido salir adelante.

Mateus del equipo Gamma: su lucha contra las drogas

En uno de los capítulos de esta semana, el concursante decidió abrir su corazón con sus compañeros de equipo, luego de ser seleccionado para portar el chaleco de Sentencia y Muerte.

El acróbata de ‘parkour’, además de los obstáculos que salta en la ciudad, también ha tenido que enfrentar varios en la vida real. Nació en el seno de una familia humilde. Las condiciones económicas no eran las mejores, su madre tuvo que asumir también el papel de padre. Para poder ayudar a llevar el sustento a su casa, el joven decidió salir a las calles a trabajar. Sin embargo, las malas compañías y las adicciones comenzaron a consumir su vida.

En una oportunidad, pensó en morirse para darle solución a sus problemas. “Como a finales del 2019, más o menos o casi 2021, yo estaba reloco, estaba perdido en las drogas. Una vez me pasé, y casi me muero. O sea, yo estaba en un centro comercial, como que comencé a ver cosas y yo no sabía cómo devolverme a la casa y yo estaba muy loco, como muy llevado”.

Pese a la mala situación que enfrentaba, pensar en su mamá lo hizo reflexionar y cambiar de opinión. “Eran como las 4 de la mañana y yo tenía que ir al ‘callcenter’ donde trabajaba, y le dije al jefe que no podía ir porque me sentía mal, y mi mamá me dijo que dejara eso porque yo era deportista. Fueron cuatro meses, me sentía muy perdido, sinceramente yo me quería morir, y pues nada, gracias a mi mamá yo dejé eso”, relató el participante.

Entre lágrimas, Mateus recordó el momento cuando casi pierden su casa. “El techo se empezó como a romper, a inundarse, ahí fue cuando le comencé a meter a los semáforos, a tratar de sacar a mi mamá, quiero darle una vejez digna, porque me ha ayudado muchísimo, mi mamá ha pasado por muchísimo”.