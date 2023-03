La prueba del capítulo de este jueves 30 de marzo fue de contacto en el ‘box’ rojo y enfrentó a los participantes en una arena donde debían sacar a sus rivales del perímetro de lucha para ganar.

Beta se llevó la victoria por primera vez en el ‘Desafío’, pero en la competición se dio la primera situación negativa para Omega. ‘Felino’, el conductor de Transmilenio que es uno de los concursantes más populares, sufrió una lesión en su rodilla izquierda, algo que también le pasó a una de las integrantes de Gamma, que traía una afección desde antes de la prueba.

Aunque siguió participando, el participante no dejó de quejarse y al volver a la casa del equipo les manifestó a sus compañeros que no se sentía bien. Por su manera de ser, ‘Felino’ no revelaba el dolor que sentía realmente, pero al final del día incluso se le vio con los ojos aguados porque realmente no se sentía bien y creía que lo ocurrido podría marginarlo de la competencia.

El premio para Beta en el segundo ciclo del ‘Desafío’ fue una fiesta de antifaces a la que invitaron al equipo Omega, por ser el más débil y golpeado actualmente.

Durante la celebración, ‘Mackarthur’ se le acercó a ‘Escudero’ y le dijo a nombre de su equipo que les pedían opciones de a quién podrían sentenciar. Sin embargo, en lo que se vio durante el capítulo no mencionó que debía ser un hombre ni una mujer, y mucho menos de su propio equipo.

Sin embargo, ‘Escudero’ le dijo a ‘JP’ que le habían dicho que escogieran a una mujer de su equipo para que fuera la sentenciada, y entre ellos dos lo echaron a suerte, siendo ‘Aleja’ la elegida.

Al final del capítulo, cuando parecía que la fiesta les caería bien a los rosados, se vio que las mujeres se percataban del acuerdo y de que los hombres las habían traicionado.